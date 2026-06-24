Τι θα νιώσετε στην παραλία αν ξεκινάει να σας πιάνει θερμοπληξία

Η εξάντληση από τη θερμότητα και η θερμοπληξία μπορούν να εμφανιστούν γρήγορα μετά από πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά όταν το σώμα χάνει πάρα πολλά υγρά και αλάτι μέσω της εφίδρωσης. Η εξάντληση από τη θερμότητα είναι το πρώιμο προειδοποιητικό στάδιο. Η θερμοπληξία είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επειδή το σώμα αδυνατεί πλέον να ελέγξει ασφαλώς τη θερμότητα.

Στην παραλία, ο κίνδυνος αυξάνεται επειδή ο άμεσος ήλιος, η καυτή άμμος, η αντανακλώμενη θερμότητα, το αλκοόλ, η αφυδάτωση και οι μεγάλες περίοδοι χωρίς σκιά δυσκολεύουν το σώμα να κρυώσει.

Σημάδια εξάντλησης από τη θερμότητα κατά την ηλιοθεραπεία

Η εξάντληση από τη θερμότητα σημαίνει ότι το σώμα παλεύει με τη θερμότητα, αλλά το άτομο είναι συνήθως ακόμα σε εγρήγορση και ανταποκρίνεται. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως, ώστε να μην προχωρήσει.

Συνήθη συμπτώματα:

Έντονη εφίδρωση

Ζάλη ή τάση λιποθυμίας

Πονοκέφαλος

Ναυτία ή έμετος

Μυϊκές κράμπες

Αδυναμία ή υπερβολική κόπωση

Δίψα

Χλωμό, κολλώδες δέρμα

Γρήγορος σφυγμός

Μειωμένη ούρηση ή σκούρα ούρα

Ευερεθιστότητα ή ασυνήθιστη αδιαθεσία

Οι αλλαγές στο χρώμα του δέρματος μπορεί να είναι πιο δύσκολο να παρατηρηθούν σε πιο σκούρο δέρμα, επομένως συμπτώματα όπως ζάλη, σύγχυση, κράμπες, ναυτία και αλλαγές συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Τι να κάνετε για την εξάντληση από τη θερμότητα

Μετακινήστε το άτομο μακριά από τον ήλιο αμέσως. Η σκιά είναι καλύτερη από το να παραμένει εκτεθειμένο, αλλά ένας κλιματιζόμενος χώρος, ένα beach bar, ένα αυτοκίνητο με κλιματισμό ή ένα κοντινό κτήριο είναι καλύτερα, εάν υπάρχουν.

Οι πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι απλές και γρήγορες:

Βοηθήστε το άτομο να ξαπλώσει ή να καθίσει σε ένα δροσερό μέρος Αφαιρέστε τα περιττά ρούχα, καπέλα ή στενά αντικείμενα Δροσίστε το δέρμα με βρεγμένες πετσέτες, ψεκασμό νερού ή ένα δροσερό ντους Αν είναι εφικτό, κάντε αέρα στο δέρμα (πχ με ανεμιστήρα) Δώστε του μικρές γουλιές νερό ή ένα ηλεκτρολυτικό ποτό εάν έχει συνείδηση και δεν κάνει εμετό Τοποθετήστε δροσερές συσκευασίες/κομπρέσες σε αυχένα, μασχάλες και βουβωνική χώρα

Εάν τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται μετά από περίπου 30 λεπτά ψύξης ή εάν επιδεινωθούν, αντιμετωπίστε το ως επείγον περιστατικό. Η θερμική εξάντληση μπορεί να μετατραπεί σε θερμοπληξία εάν η ψύξη αποτύχει.

Σημάδια θερμοπληξίας που χρήζουν επείγουσας βοήθειας

Η θερμοπληξία είναι διαφορετική, επειδή μπορεί να επηρεαστεί ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα. Το πιο σαφές σημάδι κινδύνου δεν είναι απλώς η αίσθηση ζέστης, είναι η σύγχυση, η κατάρρευση, η κρίση, η απώλεια συνείδησης και η ασυνήθιστη συμπεριφορά.

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) εάν το άτομο έχει:

Σύγχυση, ευερεθιστότητα ή ασαφή ομιλία

Λιποθυμία, κατάρρευση ή απώλεια συνείδησης

Επιληπτικού τύπου κρίση

Πολύ ζεστό δέρμα, με ή χωρίς εφίδρωση

Γρήγορη αναπνοή ή ταχυπαλμία

Σοβαρό πονοκέφαλο

Επαναλαμβανόμενους εμετούς

Αδυναμία που εμποδίζει την ορθοστασία ή το βάδισμα

Θερμοκρασία σώματος περίπου 40°C και πάνω

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα και να φτάσει ακόμα και σε θάνατο χωρίς γρήγορη ψύξη, οπότε μην περιμένετε να δείτε αν το άτομο απλά «κοιμάται».

Τι να κάνετε ενώ περιμένετε βοήθεια

Ξεκινήστε αμέσως την ψύξη: Μετακινήστε το άτομο σε σκιά ή σε εσωτερικό χώρο, αφαιρέστε τα περιττά ρούχα και δροσίστε το επιθετικά με ό,τι είναι διαθέσιμο: κρύο νερό, βρεγμένες πετσέτες, παγοκύστες, ένα δροσερό ντους ή ψύξη με ανεμιστήρα

Μην δίνετε ποτά σε κάποιον που είναι σε σύγχυση, νύστα, έχει κρίση ή είναι αναίσθητος, επειδή μπορεί να πνιγεί

Μην δίνετε αλκοόλ

Μην το αφήνετε μόνο του

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γρήγορη ψύξη είναι η άμεση προτεραιότητα σε περίπτωση υποψίας θερμοπληξίας.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο κατά την ηλιοθεραπεία

Η ασφαλέστερη ρουτίνα στην παραλία δεν είναι περίπλοκη: αποφύγετε τον πολύ δυνατό ήλιο, κάντε διαλείμματα για σκιά, πίνετε τακτικά ενυδατικά υγρά, περιορίστε το αλκοόλ, φορέστε καπέλο και ελαφριά ρούχα και δροσιστείτε πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες, τα άτομα με καρδιακή ή νεφρική νόσο και όσοι λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν την ενυδάτωση ή την εφίδρωση χρειάζονται επιπλέον προσοχή.

Εάν αρχίσετε να αισθάνεστε ζάλη, αδιαθεσία, αδυναμία ή ασυνήθιστη κούραση, σταματήστε την ηλιοθεραπεία αμέσως.

Συμπέρασμα

Η θερμική εξάντληση είναι το προειδοποιητικό στάδιο: εφίδρωση, ζάλη, κράμπες, ναυτία, πονοκέφαλος και αδυναμία σημαίνουν ότι είναι ώρα να φύγετε από τον ήλιο, να δροσιστείτε και να ενυδατωθείτε. Η θερμοπληξία είναι το στάδιο έκτακτης ανάγκης: η σύγχυση, η κατάρρευση, οι σπασμοί, το πολύ ζεστό δέρμα και η απώλεια συνείδησης χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Στην παραλία, η έγκαιρη δράση είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Μετακινηθείτε στη σκιά, δροσίστε το σώμα γρήγορα και μην αγνοείτε ποτέ συμπτώματα που επιδεινώνονται ή επηρεάζουν την εγρήγορση.

Πηγές:

cdc.gov

nhs.uk

mayoclinic.org

mayoclinic.org

osha.gov