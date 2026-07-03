Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Snapshot Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά μετά τις αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2026.

Πρόεδρος εξελέγη ο Νικόλαος Πλατανησιώτης.

Βασικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης είναι η προάσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας, η στήριξη των λειτουργών υγείας και η ανάδειξη των ζητημάτων του ιατρικού κόσμου. Snapshot powered by AI

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΙΣΠ) ξεκινά τη θητεία του, με βασική προτεραιότητα την προάσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη των λειτουργών της υγείας και την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο.

Το νέο ΔΣ συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 14ης και 15ης Ιουνίου 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Κατά τη διαδικασία εκλογής του προεδρείου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και η Ταμίας εξελέγησαν με 9 θετικές ψήφους και 5 λευκά, αποτυπώνοντας τη σύνθεση που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Πλατανησιώτης

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Νικητιάδης

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Καψοκόλης

Ταμίας: Μαρία Καλαμάρη

Μέλη:

Μαρία Αγρογιάννη

Γεώργιος Αγιομαμίτης

Βαρβάρα Ανεμοδουρά

Ευάγγελος Ασπιώτης

Μαρία Αικατερίνη Βίτσα

Μαρία Δημητρίου

Θεοχαρούλα Κοντούλη

Όλγα Κοσμοπούλου

Νικόλαος Μπαρμπατζάς

Κρέων Συμεωνίδης

Ιωάννα Χατζηβασιλειάδη.

Το μήνυμα της νέας διοίκησης του ΙΣΠ είναι «συνέχεια, ευθύνη, εμπειρία, ενότητα και προοπτική, ώστε μέσα από συλλογική προσπάθεια ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς να παραμείνει ισχυρός, αποτελεσματικός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και τη δημόσια υγεία. Κοινός στόχος της νέας διοίκησης είναι η συνεπής υπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, καθώς και η προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».