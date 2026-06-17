Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Πρώτος ξανά ο Πλατανησιώτης με 41,5%

Τέταρτη διαδοχική θητεία για τον Νίκο Πλατανησιώτη στην προεδρία του ΙΣΠ 

Διονυσία Προκόπη

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά: Πρώτος ξανά ο Πλατανησιώτης με 41,5%
ΙΣΠ
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Νίκος Πλατανησιώτης επανεκλέχθηκε για τέταρτη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά με 41,52% των ψήφων.
  • Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Ιατρών Πειραιά έλαβε 6 έδρες, διατηρώντας την πρώτη θέση στις εκλογές του ΙΣΠ.
  • Στις εκλογές ψήφισαν 1.275 μέλη από τα 3.290 εγγεγραμμένα, με 1.209 έγκυρα ψηφοδέλτια.
  • Ο πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία στο σύλλογο, με στόχο την προώθηση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των ιατρών του Πειραιά.
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Ευρεία νίκη, με 41,52%, εξασφάλισε η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Ιατρών Πειραιά (Δ.Ε.Κ.Ι.Π.) στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΙΣΠ), που διενεργήθηκαν στις 14 και 15 Ιουνίου 2026. Ο επικεφαλής της παράταξης και πρόεδρος του ΙΣΠ Νικόλαος Πλατανησιώτης, συνεχίζει το έργο του για τέταρτη διαδοχική θητεία, μετά την ανανέωση της εντολής προς το πρόσωπό του, που έλαβε από τους συναδέλφους του.

Στις αρχαιρεσίες ψήφισαν 1.275 μέλη του Συλλόγου από τους 3.290 εγγεγραμμένους γιατρούς. Καταγράφηκαν 1.209 έγκυρα ψηφοδέλτια, 36 άκυρα και 30 λευκά. Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Ιατρών Πειραιά.: 502 ψήφοι – 41,52% – 6 έδρες
  • Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση: 152 ψήφοι – 12,57% – 2 έδρες
  • Δυναμική Ανανεωτική Κίνηση Ιατρών Πειραιά: 141 ψήφοι – 11,66% – 2 έδρες
  • Εναλλακτική Δράση Ιατρών Πειραιά: 141 ψήφοι – 11,66% – 2 έδρες
  • Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή: 99 ψήφοι – 8,19% – 1 έδρα
  • Σύγχρονη Ιατρική Κίνηση: 85 ψήφοι – 7,03% – 1 έδρα
  • Αγωνιστικό Μέτωπο Γιατρών: 62 ψήφοι – 5,13% – 1 έδρα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Πλατανησιώτης, δήλωσε: «Ως την ημέρα των εκλογών, κάναμε τον απολογισμό όσων πετύχαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια. Εργασθήκαμε με ενότητα, ευθύνη, εμπειρία και ξεκάθαρη προοπτική για τον ιατρικό κόσμο του Πειραιά. Σήμερα, όμως, γυρίζουμε σελίδα. Κοιτάμε μπροστά και επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις στα νέα βήματα που μπορούμε να πετύχουμε για τους συναδέλφους μας και για τη δημόσια υγεία. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με σοβαρότητα, συναίσθηση του καθήκοντος και απόλυτο σεβασμό στην ισχυρή εντολή που λάβαμε. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μέσα στα όργανα του Συλλόγου, γιατί οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας απαιτούν συνεργασία, σύνθεση απόψεων και κοινή προσπάθεια. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη δημοκρατική διαδικασία και μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους».

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