Snapshot Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος στις 13 και 14 Ιουλίου, από 14:00 έως 20:00.

Η αιμοδοσία στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει του Αυγούστου, όταν η συλλογή συνήθως μειώνεται λόγω θερινών αδειών.

Οι αιμοδότες πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, να έχουν φάει ελαφρύ γεύμα, να έχουν κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες και να ενημερώνουν για τυχόν ασθένειες ή φάρμακα. Snapshot powered by AI

Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από 14:00 έως 20:00, για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος ενόψει του φετινού Αυγούστου.

Το μήνυμα του φετινού καλοκαιρινού ραντεβού για αιμοδοσία είναι: «Πριν τις διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού. Ένα ραντεβού με τη ζωή».

«Οι ανάγκες για αίμα δεν κάνουν διακοπές. Καθημερινά, ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπείες, έκτακτα χειρουργεία, τροχαία ατυχήματα και χρόνιοι πολυμεταγγιζόμενοι συμπολίτες μας εξαρτώνται από την επάρκεια αίματος. Την ίδια στιγμή, οι θερινές άδειες και η αυξημένη μετακίνηση των πολιτών οδηγούν κάθε χρόνο σε μείωση της συλλογής αίματος», αναφέρει το ΕΚΕΑ.

Για τον προσδιορισμό ραντεβού:

Τηλεφωνικά στα 2132146716 (καθημερινές 8.30-14.00) και 2135697986 (καθημερινές 9.00-20.00) έως τις 10/7.

Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. "Δίνουμε αίμα" για κινητά:

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται: