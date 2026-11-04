Αγγλία: Οικογενειακοί γιατροί θα χρησιμοποιούν αιματολογικές εξετάζεις για να εντοπίζουν τον καρκίνο

Snapshot Στην Αγγλία ξεκινά κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση απλών αιματολογικών εξετάσεων από οικογενειακούς γιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση κοινών μορφών καρκίνου.

Τα τεστ, που αναπτύχθηκαν από το πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, εντοπίζουν καρκίνους μέσω δείγματος αίματος και εκτιμούν από ποιο σημείο του σώματος προέρχεται η νόσος.

Στη δοκιμή συμμετέχουν τουλάχιστον 200 γενικοί ιατροί και πάνω από 20.000 ασθενείς. Snapshot powered by AI

Κλινική δοκιμή στην Αγγλία θα αξιολογεί για πρώτη φορά αν οι οικογενειακοί γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιούν απλές αιματολογικές εξετάσεις για να βοηθούν στη διάγνωση ορισμένων από τις πιο κοινές μορφές καρκίνου πιο έγκαιρα ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών.

Τα διαγνωστικά τεστ, των οποίων η παραγωγή έγινε από το πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, θα αναζητούν συμπτώματα πολλών καρκίνων μέσω ενός δείγματος αίματος και θα εκτιμούν από ποιό σημείο του σώματος μπορεί να προέρχεται η νόσος.

Η κλινική δοκιμή αποτελεί παγκόσμια πρώτη για το αν οι απλές αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να βοηθούν τους γενικούς οικογενειακούς γιατρούς να εντοπίζουν πολύ ταχύτερα τους ασθενείς εκείνους που χρειάζονται επειγόντως θεραπεία.

Το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο στη Βρετανία είναι από τα υψηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε κατά κεφαλήν βάση.

Η δοκιμή θα περιλάβει καρκίνους της κοιλιακής χώρας, ανάμεσά τους και του προστάτη, των ωοθηκών, του εντέρου, του παγκρέατος, του στομάχου και του συκωτιού, οι οποίοι συχνά διαγιγνώσκονται πολύ αργά.

Στη δοκιμή θα συμμετέχουν τουλάχιστον 200 γενικοί ιατροί από το ΕΣΥ της Αγγλίας και περισσότεροι από 20.000 ασθενείς.

Ασθενείς ηλικίας 45 ετών και άνω που επισκέπτονται τον οικογενειακό τους γιατρό με συμπτώματα στην κοιλιακή χώρα, όμως το επίμονο φούσκωμα ή η δυσφορία, θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Οι εξετάσεις θα βασιστούν σε τεχνολογίες περιλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της μέτρησης των πρωτεϊνών στο αίμα.

Η κλινική δοκιμή θα αξιολογεί πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι εξετάσεις αίματος για να στηρίξουν τη διάγνωση των οικογενειακών γιατρών προτού αποφασιστεί αν θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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