ΙΣΑ: Να αποσυρθούν οι διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές Black Friday

Εταιρεία έχει αναρτήσει διαφημίσεις με προσφορές και εκπτώσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΙΣΑ: Να αποσυρθούν οι διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές Black Friday
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές Black Friday.
  • Η εταιρεία διαφημίζει εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων ως εμπορικές προσφορές, κάτι που θεωρείται παραπλανητικό.
  • Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι αυτές οι διαφημιστικές πρακτικές παραβιάζουν τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και υποβαθμίζουν το ιατρικό λειτούργημα.
  • Τονίζεται ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρείται καταναλωτικό προϊόν λόγω των αυστηρών επιστημονικών και δεοντολογικών κανόνων.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ΙΣΑ προειδοποιεί για λήψη νομικών μέτρων.
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Την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο της Black Friday, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς την εταιρεία που τις έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώνει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να απευθύνονται στην πλατφόρμα της για εξ αποστάσεως διάγνωση και χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, προβάλλοντας τις υπηρεσίες αυτές ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή και δώρων, με αφορμή την Black Friday.

Στην επιστολή του τονίζει ότι οι συγκεκριμένες διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο ως προς την ορθή ιατρική πρακτική και ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν, καθώς η ιατρική πράξη διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών.

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