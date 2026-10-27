Ενισχύονται οι επιτροπές ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - Οι προϋποθέσεις και οι αμοιβές

 Ο ΙΣΑ εξαγέλλει αναδιοργάνωση των Επιτροπών Ελέγχου για να συνδράμουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας 

Διονυσία Προκόπη

Ενισχύονται οι επιτροπές ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - Οι προϋποθέσεις και οι αμοιβές
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) αναδιοργανώνει τις Επιτροπές Ελέγχου για να ενισχύσει τον θεσμικό του ρόλο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Ο ΙΣΑ δεν αντικαθιστά τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, αλλά λειτουργεί ως αυτοδιοικούμενος φορέας με πόρους των μελών του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.
  • Ζητείται από το ΚΕΣΥ η σαφής οριοθέτηση των ιατρικών ειδικοτήτων και η καθορισμένη χρήση μηχανημάτων και ιατρικών πράξεων ανά ειδικότητα και είδος ιατρείου.
  • Ο ΙΣΑ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις με ιατρούς μέλη για στελέχωση των επιτροπών ελέγχου, με προϋποθέσεις ενεργής ιδιότητας, βασικές ψηφιακές δεξιότητες και καλή γνώση αγγλικών.
  • Οι αμοιβές για τους ελέγχους κυμαίνονται από 30 έως 150 ευρώ συν ΦΠΑ, ανάλογα με τον τύπο και την περιοχή του ελεγχόμενου φορέα, με μηνιαία καταβολή και έκδοση φορολογικού παραστατικού.
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Στην αναδιοργάνωση των Επιτροπών Ελέγχου, προχωρά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, απευθύνοντας πρόσκληση συνεργασίας σε ιατρούς-μέλη του.

Μετά και την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ΙΣΑ θέλει να ενισχύσει τον θεσμικό του ρόλο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, τονίζει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της πολιτείας.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας επιστημονικός, αυτοδιοικούμενος φορέας, ο οποίος λειτουργεί με τους πόρους των μελών του και όχι με κρατική χρηματοδότηση. Εδώ και χρόνια προσφέρει σημαντικό έργο στην κοινωνία και στην Πολιτεία χωρίς να έχει λάβει ποτέ χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν ο Σύλλογος αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας των ιατρείων και τον έλεγχό τους στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας, το έπραξε με μοναδικό γνώμονα την πάταξη της γραφειοκρατίας, προς όφελος των ιατρών και της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, μέσω των Νομαρχιών, η αντίστοιχη διαδικασία απαιτούσε αναμονή έως και 6 μηνών ενώ σήμερα χάρη στον αποδοτικό μηχανισμό του ΙΣΑ, η αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε μερικές μόνο ημέρες.Ο πυρήνας της δράσης του ΙΣΑ ήταν και παραμένει η εθελοντική προσφορά. Μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, τα εθελοντικά ιατρεία και φαρμακεία, την παροχή φαρμάκων και υγειονομικής φροντίδας σε άπορους, αλλά και την κρίσιμη συμβολή του στην πρώτη γραμμή της πανδημίας COVID-19, ο Σύλλογος στήριξε την πατρίδα μας, σε όλες τις κρίσιμες περιόδους και τις μεγάλες κρίσεις. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από εθελοντές και μάλιστα κανένα μέλος του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αμοιβή, όπως γίνεται σε άλλους αντίστοιχους φορείς» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος.

Παράλληλα, ζητά από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας σαφή οριοθέτηση των ιατρικών ειδικοτήτων, να θεσπίσει ξεκάθαρο πλαίσιο και να καθορίσει επακριβώς, ανά ιατρική ειδικότητα και ανά ιατρείο, ποια μηχανήματα επιτρέπεται να διαθέτει ο ιατρός και ποιες ιατρικές πράξεις νομιμοποιείται να εκτελεί. Παράλληλα έχει ζητήσει την άμεση θεσμοθέτηση των εναλλακτικών μορφών ιατρικής ή πρακτικής.

Για την στελέχωση των επιτροπών που θα διενεργούν ελέγχους σε ιατρεία, πολυιατρεία, εργαστήρια και λοιπούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ιατρούς –μέλη του Συλλόγου.

Οι ιατροί – μέλη αυτών των επιτροπών θα πρέπει να είναι ενεργά και ταμειακώς εντάξει ως προς τον ΙΣΑ. Επίσης, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα ή να είναι και άνευ ειδικότητας. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η πιστοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων βασικού επιπέδου (MS Word,MS Excel) ECDL ή παρεμφερούς, και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τέλος, προβλέπονται αμοιβές, οι οποίες ορίζονται ανά έλεγχο και διαφοροποιούνται αναλόγως του είδους και της γεωγραφικής τοποθεσίας του ελεγχόμενου φορέα. Οι αμοιβές κυμαίνονται από 30 ευρώ συν ΦΠΑ για έλεγχο ιατρείου εντός Αθηνών, και έως 150 ευρώ συν ΦΠΑ για έλεγχο πολυιατρείου σε απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Αττικής. Η πληρωμή των αμοιβών γίνεται κάθε μήνα για το σύνολο των ελέγχων του προηγουμένου μηνός, κατόπιν έκδοσης του νομίμου φορολογικού παραστατικού.

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