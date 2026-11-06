11 φορές περισσότερες αναφορές για καρδιακή ανακοπή: Τι έδειξε νέα έρευνα για τα ενεργειακά ποτά

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα από τις ΗΠΑ, οι αναφορές που αφορούσαν ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα με διεγερτικές ουσίες ήταν πολύ πιο πιθανό να περιλαμβάνουν σοβαρά καρδιακά προβλήματα, σε σύγκριση με αναφορές για προϊόντα που δεν περιείχαν τέτοιες ουσίες.

Οι νεαροί ενήλικες αποτελούσαν μεγάλο μέρος αυτών των αναφορών, ωστόσο τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία δεν αποκαλύπτουν την πιθανότητα που έχει ένα συγκεκριμένο άτομο να υποστεί κάποιο καρδιακό επείγον περιστατικό.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη;

Οι ερευνητές εξέτασαν 28.345 αναφορές για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες υποβλήθηκαν στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) μεταξύ 2017 και 2025. Από αυτές, οι 854 αφορούσαν ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα διατροφής που περιείχαν καφεΐνη ή άλλες διεγερτικές ουσίες, ενώ οι 27.491 αφορούσαν προϊόντα χωρίς αυτά τα συστατικά.

Σε σύγκριση με τις αναφορές για προϊόντα χωρίς διεγερτικές ουσίες, εκείνες που αφορούσαν προϊόντα με διεγερτικά περιλάμβαναν:

Καρδιακή ανακοπή περίπου 11 φορές συχνότερα.

περίπου συχνότερα. Καρδιακή προσβολή περίπου 4,5 φορές συχνότερα.

περίπου συχνότερα. Καρδιακές αρρυθμίες κοιλίας ή αισθήματα παλμών (ταχυπαλμίες) περίπου 4 φορές συχνότερα.

κοιλίας ή αισθήματα παλμών (ταχυπαλμίες) περίπου συχνότερα. Πόνο στο στήθος περίπου 2,7 φορές συχνότερα.

Περίπου το 45% των αναφορών που σχετίζονταν με διεγερτικές ουσίες και αφορούσαν καρδιαγγειακά συμβάντα, αφορούσε ενήλικες ηλικίας 18–34 ετών.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στις 2 Νοεμβρίου, πριν από το επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (6–9 Νοεμβρίου 2026). Προέρχονται από περίληψη που παρουσιάστηκε σε συνέδριο και όχι από πλήρη, αξιολογημένη από ομοτίμους (peer-reviewed) και δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό μελέτη. Μέχρι να γίνει αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται προκαταρκτικά.

Σημαίνει αυτό ότι τα ενεργειακά ποτά αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής κατά 11 φορές;

Όχι. Το συγκεκριμένο νούμερο συγκρίνει το ποσοστό των αναφορών που ανέφεραν καρδιακή ανακοπή, όχι την πιθανότητα να υποστεί καρδιακή ανακοπή ένα άτομο που καταναλώνει ενεργειακά ποτά.

Οι αναφορές υποβλήθηκαν εθελοντικά και οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι κατανάλωσαν τα προϊόντα αυτά χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Τα πρότυπα υποβολής αναφορών, η χρήση άλλων ουσιών, τυχόν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ένα περιστατικό ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τα ευρήματα.

Επομένως, η ανάλυση εντοπίζει μια πιθανή ένδειξη κινδύνου για την ασφάλεια, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι κάποιο συγκεκριμένο ποτό ή συμπλήρωμα προκάλεσε καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανακοπή.

Επιπλέον, η μελέτη ομαδοποίησε τα ενεργειακά ποτά μαζί με συμπληρώματα που περιέχουν διεγερτικές ουσίες. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν ποια προϊόντα ή συστατικά ευθύνονταν για το κάθε περιστατικό.

Γιατί αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσουν την καρδιά;

Η καφεΐνη διεγείρει το νευρικό σύστημα και μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση ή να προκαλέσει αισθήματα παλμών (ταχυκαρδία/φτερούγισμα), ειδικά σε υψηλότερες δόσεις. Ορισμένα προϊόντα που λαμβάνονται πριν από την προπόνηση (pre-workout) καθώς και τα «ενεργειακά σφηνάκια» (energy shots) περιέχουν συμπυκνωμένη καφεΐνη, ενώ άλλα περιλαμβάνουν διεγερτικές ουσίες, όπως η συνεφρίνη (synephrine) και η γιοχιμβίνη (yohimbine). Δεν πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμα με ένα απλό φλιτζάνι καφέ.

Η υπάρχουσα έρευνα στον καρδιαγγειακό τομέα υποδεικνύει ότι οι υψηλές δόσεις διεγερτικών ουσιών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Μια αδιάγνωστη καρδιακή πάθηση, η έντονη σωματική άσκηση ή ο συνδυασμός διεγερτικών με αλκοόλ μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο. Ωστόσο, η νέα μελέτη δεν μπόρεσε να εξετάσει ποιοι ακριβώς παράγοντες εξηγούσαν τα περιστατικά που καταγράφηκαν σε νεαρούς ενήλικες.

Ποια ποσότητα καφεΐνης θεωρείται ασφαλής;

Για τους κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θεωρεί ότι η λήψη έως και 200 mg σε μία δόση, και έως 400 mg συνολικά μέσα στην ημέρα, είναι απίθανο να εγείρει ανησυχίες για την υγεία. Οι ποσότητες αυτές αφορούν το σύνολο της καφεΐνης που προέρχεται από τον καφέ, το τσάι, τα ενεργειακά ποτά και τα συμπληρώματα διατροφής.

Ένα τυπικό ενεργειακό ποτό των 250 ml περιέχει περίπου 80 mg καφεΐνης, αλλά οι μεγαλύτερες συσκευασίες και τα συμπυκνωμένα συμπληρώματα μπορεί να περιέχουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Ελέγχετε την ετικέτα και τη συνολική πρόσληψη, αντί να μετράτε απλώς τον αριθμό των ποτών. Τα παραπάνω όρια αναφοράς δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας για άτομα με αρρυθμία ή άλλη καρδιαγγειακή πάθηση. Επίσης, μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά, τις εγκύους και τα άτομα που παρουσιάζουν ευαισθησία στην καφεΐνη.

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται;

Τα αισθήματα παλμών, που επανεμφανίζονται μετά τη χρήση διεγερτικών ουσιών, χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, ειδικά εάν συνοδεύονται από ζάλη.

Ο πόνος στο στήθος, η λιποθυμία, η έντονη δύσπνοια και η κατάρρευση απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια: καλέστε το 166 αν τα νιώσετε.

Μην υποβαθμίζετε αυτά τα συμπτώματα θεωρώντας τα... απλώς μια αντίδραση στην καφεΐνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα ενεργειακά ποτά χωρίς ζάχαρη ασφαλέστερα για την καρδιά;

Αν και δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, εξακολουθούν να περιέχουν καφεΐνη ή άλλες διεγερτικές ουσίες. Το ότι ένα προϊόν είναι «χωρίς ζάχαρη» δεν σημαίνει ότι στερείται καρδιαγγειακών επιδράσεων.

Είναι τα ενεργειακά ποτά το ίδιο με τα αθλητικά ποτά;

Όχι. Τα αθλητικά ποτά είναι συνήθως σχεδιασμένα για την αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ τα ενεργειακά ποτά περιέχουν διεγερτικές ουσίες και δεν είναι κατάλληλα για ενυδάτωση.

Συμπέρασμα

Τα νέα ευρήματα χρήζουν προσοχής, ιδίως στις περιπτώσεις όπου ενεργειακά ποτά ή συμπληρώματα παρέχουν υψηλές δόσεις διεγερτικών ουσιών, αλλά δεν προσδιορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών καρδιακών συμβαμάτων στους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, ο καθορισμός λογικών ορίων στην κατανάλωση καφεΐνης και η έγκαιρη αξιολόγηση των προειδοποιητικών συμπτωμάτων κρίνονται πιο χρήσιμα μέτρα από τη διατύπωση ανησυχητικών ισχυρισμών περί κινδύνων για την καρδιά.

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