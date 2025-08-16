Οι Κινέζοι έκαναν μυστικό deal με τους αντάρτες Χούθι
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι στην Υεμένη, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρήκαν τρόπο να παράκαμψουν τους κινδύνους και να μεταφέρουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Lloyd’s List Intelligence, τουλάχιστον 14 πλοία ταξίδεψαν με αυτό τον τρόπο τον περασμένο μήνα, αποφεύγοντας τη μακρύτερη και πιο δαπανηρή διαδρομή γύρω από την Αφρική.
