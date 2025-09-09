Η νέα GLC με ΕQ Technology αποτυπώνει το (ηλεκτρικό) μέλλον της Mercedes

Γι’ αυτό και η τρίτη της γενιά, που παρουσιάστηκε επίσημα στο Μόναχο, είναι κάτι παραπάνω από ένα νέο μεσαίο SUV.

Και αυτό γιατί είναι καταρχήν αποκλειστικά ηλεκτρική, εγκαινιάζοντας για τη Mercedes την ολοκαίνουργια πλατφόρμα MB.EA και μπαίνοντας σε μια κατηγορία που έχει κρίσιμη σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά αλλά και για την ίδια την επιβίωση του premium DNA της μάρκας στη νέα ηλεκτρική εποχή.

