Το νέο Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά!

Το Renault Clio είναι ένα από τα ελάχιστα αυτοκίνητα που κατάφεραν να χτίσουν έναν πραγματικά διαχρονικό μύθο στην κατηγορία τους.
Από το 1990 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και μέσα σε πέντε γενιές έχει πουλήσει σχεδόν 17 εκατομμύρια μονάδες σε 120 χώρες, αναδείχθηκε δύο φορές «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς», είναι το διαχρονικό best seller της μάρκας και ακόμα και το 2025 είναι και πάλι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη.
