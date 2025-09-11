Η Ferrari Testarossa επέστρεψε!
Η Ferrari επαναφέρει επίσημα την επωνυμία Testarossa με ένα plug-in υβριδικό supercar που αποδίδει 1.050 ίππους και θα αντικαταστήσει στην κορυφή της γκάμας την SF90 Stradale.
Η 849 Testarossa, όπως είναι η επίσημη ονομασία της, θα είναι διαθέσιμη εξαρχής ως κουπέ, Spider και Assetto Fiorano, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (τρίτο για την Spider) και τιμή στην Ευρώπη να ξεκινά περίπου από τις 460.000 ευρώ.
