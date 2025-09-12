Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

Του Γιάννη Σκουφή

Η Renault Ινδίας παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή του Kiger, ενός κόμπακτ SUV που συνδυάζει προσιτή τιμή με αξιοπρεπή εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. Αν και το μοντέλο δείχνει ιδανικό για αγορές όπως η ελληνική, η διάθεσή του θα περιοριστεί στην ινδική αγορά.

Το Kiger ξεχωρίζει αισθητικά χάρη στο νέο εμπρός μέρος, την πιο «δυναμική» εμφάνιση και τις στιλιστικές λεπτομέρειες, όπως η προστατευτική ποδιά και τα γραφικά στις πλαϊνές επιφάνειες.

Στο εσωτερικό, το Kiger διαθέτει μέχρι και κλιματιζόμενα εμπρός καθίσματα, αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες και infotainment με οθόνη 8,0 ιντσών, συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, σύστημα ήχου Arkamys 3D, ψυχόμενο ντουλαπάκι και πολλές θύρες USB.

Στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται κάμερες περιμετρικής θέασης, αυτόματη λειτουργία προβολέων και αισθητήρες βροχής. Αξιοσημείωτο είναι ότι το γαλλικό SUV βασίζεται στην πλατφόρμα CMFA+ και διαθέτει 21 στοιχεία ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως έξι αερόσακους, ESP, hill start assist, Isofix και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Κάτω από το καπό υπάρχουν δύο κινητήρες βενζίνης 1.000 κυβικών: ένας ατμοσφαιρικός με 72 ίππους και 96 Nm και ένας turbo με 100 ίππους και 160 Nm. Και οι δύο είναι συμβατοί με βιοκαύσιμο E20.

Ανάλογα με την έκδοση, το αυτοκίνητο μπορεί να εξοπλιστεί με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, αυτόματο τύπου AMT ή CVT X-Tronic με τεχνολογία D-Step για πιο φυσική αίσθηση στις αλλαγές. Παράλληλα, η Renault προσφέρει και εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου (CNG).

Το Kiger στοχεύει στην κατηγορία των προσιτών SUV, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% των πωλήσεων SUV στην Ινδία. Η Renault την τοποθετεί ως ένα ευέλικτο και οικονομικό αυτοκίνητο για καθημερινές μετακινήσεις, τόσο εντός πόλης όσο και σε αυτοκινητοδρόμους. Παρά τα πλεονεκτήματά του όμως, το Kiger δεν θα περάσει ποτέ τα ευρωπαϊκά σύνορα, τουλάχιστον όχι επίσημα.