Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

Η ζήτηση για οικονομικά αυτοκίνητα αυξάνεται, αλλά το ανανεωμένο Kiger της Renault προορίζεται αποκλειστικά για την Ινδία.

Newsbomb

Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Renault Ινδίας παρουσίασε την ανανεωμένη εκδοχή του Kiger, ενός κόμπακτ SUV που συνδυάζει προσιτή τιμή με αξιοπρεπή εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. Αν και το μοντέλο δείχνει ιδανικό για αγορές όπως η ελληνική, η διάθεσή του θα περιοριστεί στην ινδική αγορά.

Το Kiger ξεχωρίζει αισθητικά χάρη στο νέο εμπρός μέρος, την πιο «δυναμική» εμφάνιση και τις στιλιστικές λεπτομέρειες, όπως η προστατευτική ποδιά και τα γραφικά στις πλαϊνές επιφάνειες.

Στο εσωτερικό, το Kiger διαθέτει μέχρι και κλιματιζόμενα εμπρός καθίσματα, αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες και infotainment με οθόνη 8,0 ιντσών, συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, σύστημα ήχου Arkamys 3D, ψυχόμενο ντουλαπάκι και πολλές θύρες USB.

0107
0207
0307
0407
0507
0607
0707

Στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται κάμερες περιμετρικής θέασης, αυτόματη λειτουργία προβολέων και αισθητήρες βροχής. Αξιοσημείωτο είναι ότι το γαλλικό SUV βασίζεται στην πλατφόρμα CMFA+ και διαθέτει 21 στοιχεία ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως έξι αερόσακους, ESP, hill start assist, Isofix και σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Κάτω από το καπό υπάρχουν δύο κινητήρες βενζίνης 1.000 κυβικών: ένας ατμοσφαιρικός με 72 ίππους και 96 Nm και ένας turbo με 100 ίππους και 160 Nm. Και οι δύο είναι συμβατοί με βιοκαύσιμο E20.

Ανάλογα με την έκδοση, το αυτοκίνητο μπορεί να εξοπλιστεί με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, αυτόματο τύπου AMT ή CVT X-Tronic με τεχνολογία D-Step για πιο φυσική αίσθηση στις αλλαγές. Παράλληλα, η Renault προσφέρει και εργοστασιακή έκδοση διπλού καυσίμου (CNG).

Το Kiger στοχεύει στην κατηγορία των προσιτών SUV, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% των πωλήσεων SUV στην Ινδία. Η Renault την τοποθετεί ως ένα ευέλικτο και οικονομικό αυτοκίνητο για καθημερινές μετακινήσεις, τόσο εντός πόλης όσο και σε αυτοκινητοδρόμους. Παρά τα πλεονεκτήματά του όμως, το Kiger δεν θα περάσει ποτέ τα ευρωπαϊκά σύνορα, τουλάχιστον όχι επίσημα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νοσοκόμα έσωσε μεθυσμένο...ρακούν που είχε λιποθυμήσει μέσα σε κάδο απορριμμάτων - Δείτε βίντεο

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό – Σκοτώθηκε ο οδηγός του δίκυκλου

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά τη ζωή του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μια σύλληψη

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατάρριψη πάνω από 200 ουκρανικών drones - Από τις μαζικότερες επιθέσεις του πολέμου

08:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

08:29ΕΘΝΙΚΑ

Μέγας Αλέξανδρος: Δεν έφτιαξε την Αλεξάνδρεια από το «μηδέν» – Νέα στοιχεία από ανασκαφές

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Gov.gr: Διαθέσιμη η υπηρεσία συνυπογραφής εγγράφων για νομικά πρόσωπα και πολίτες

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η 23χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο επέστρεφε από τη δουλειά της - Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 27χρονος

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Έκρηξη αγάπης για το ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» που φροντίζει τα αυγά του - «'Εχεις κλέψει τις καρδιές μας»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Kiger: Ένα προσιτό SUV που δεν θα έρθει στην Ευρώπη

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απέλυσαν ρεπόρτερ του ΝΒΑ επειδή τον επέκρινε μετά θάνατον

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

07:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο ΑΠΔΕ η νέα άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πειραιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές κατά τη ζωή του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μια σύλληψη

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

07:26ΕΘΝΙΚΑ

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

08:29ΕΘΝΙΚΑ

Μέγας Αλέξανδρος: Δεν έφτιαξε την Αλεξάνδρεια από το «μηδέν» – Νέα στοιχεία από ανασκαφές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025 - Κατά κύματα αναχωρούν οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής μπάσκετ

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Έκρηξη αγάπης για το ετοιμοθάνατο «χταπόδι-φάντασμα» που φροντίζει τα αυγά του - «'Εχεις κλέψει τις καρδιές μας»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ελικόπτερα για ένα τρίμηνο η Αστυνομία; Τι συμβαίνει με τη σύμβαση και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ