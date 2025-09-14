Stellantis: Χρειαζόμαστε επειγόντως απόσυρση!
Η πρώτη πρόταση αφορά μία μέθοδο για απόσυρση ενός αυτοκινήτου ηλικίας άνω των δέκα ετών και η αντικατάστασή του με καινούργιο ή μεταχειρισμένο λιγότερο από τριών ετών.
Καθώς οι απαιτήσεις για την μείωση των εκπομπών CO2 από αυτοκίνητα στην Ευρώπη γίνονται ολοένα πιο πιεστικές, η Stellantis προτείνει στρατηγικές που συνδυάζουν οικονομία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και πρακτικότητα για τον μέσο οδηγό.
Ο Jean-Philippe Imparato, επικεφαλής της Stellantis Europe, παρουσίασε στο πλαίσιο της IAA στο Μόναχο δύο πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανανέωση του ευρωπαϊκού στόλου αυτοκινήτων χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από ακριβά ηλεκτρικά οχήματα.
