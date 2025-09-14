Νέο Nissan Micra: Ηλεκτρικό comeback με ευρωπαϊκή σφραγίδα

Η Nissan ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Micra, ενός αυτοκινήτου που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στις ευρωπαϊκές πόλεις από τη δεκαετία του ’80. Στα τέλη του 2025 αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα η έκτη γενιά του, πλέον αποκλειστικά ηλεκτρική, σηματοδοτώντας την οριστική του μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα.

Οι πρώτες τιμές για την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 29.000 και 30.000 ευρώ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να γίνονται πιο κοντά στο λανσάρισμα του 2026.

