Ηλεκτρονικό gadget των 170 ευρώ ξεκλειδώνει αυτοκίνητα

Του Γιάννη Σκουφή

Το Flipper Zero, μια φορητή συσκευή αξίας περίπου 170 ευρώ, χρησιμοποιείται πλέον από διαρρήκτες για να ξεκλειδώνουν αυτοκίνητα χωρίς κλειδί. Αν και ξεκίνησε ως εργαλείο για δοκιμές ασφαλείας από ερευνητές κυβερνοασφάλειας, η λειτουργία του έχει πλέον επεκταθεί, δημιουργώντας νέες απειλές για τους κατόχους αυτοκινήτων, ακόμη και για καινούργια μοντέλα του 2025.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη δυνατότητα της συσκευής να «αντιγράφει» τα σήματα από ηλεκτρονικά κλειδιά. Μέσω τροποποιημένων λογισμικών, όπως το Unleashed, το Flipper Zero μετατρέπεται σε ψηφιακό αντίγραφο του κλειδιού ενός αυτοκινήτου. Το λογισμικό αυτό πωλείται παράνομα μέσω διαδικτύου από 500 έως 850 ευρώ και διανέμεται κυρίως σε τεχνίτες και «ειδικούς» που γνωρίζουν τη χρήση του.

Σύμφωνα με αναφορές από τις ΗΠΑ, διάφορα αυτοκίνητα έχουν πέσει θύματα αυτής της πρακτικής. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν απλή τεχνολογία RFID για το ξεκλείδωμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να το εκκινήσουν.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ενισχύοντας την ασφάλεια των συστημάτων πρόσβασης. Παράλληλα, συστήνουν στους ιδιοκτήτες να διατηρούν ενημερωμένο το λογισμικό των αυτοκινήτων και, όπου είναι διαθέσιμο, να ενεργοποιούν επιπλέον επίπεδα πιστοποίησης, όπως προσωπικά PIN ή άλλες μεθόδους αναγνώρισης.

Διαβάστε επίσης