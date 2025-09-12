Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis

Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον Έλκαν, ο οποίος ταυτόχρονα προεδρεύει στη Stellantis και είχε προσωρινά αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας μετά την αποχώρηση του Κάρλος Ταβάρες πέρυσι, να αποφύγει την παραδοχή οποιασδήποτε παράνομης συμπεριφοράς στην υπόθεση που αφορά την περιουσία 800 εκατ. ευρώ της γιαγιάς του, που απεβίωσε το 2019.

