Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis
Ο επικεφαλής της Ferrari, Τζον Έλκαν, μαζί με τα αδέλφια του Λάπο και Τζινέβρα, έδωσαν τέλος σε μια υπόθεση φοροδιαφυγής με την ιταλική κυβέρνηση, καταβάλλοντας πρόστιμο ύψους 183 εκατ. ευρώ και αναλαμβάνοντας ένα έτος κοινωνικής υπηρεσίας.
Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον Έλκαν, ο οποίος ταυτόχρονα προεδρεύει στη Stellantis και είχε προσωρινά αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας μετά την αποχώρηση του Κάρλος Ταβάρες πέρυσι, να αποφύγει την παραδοχή οποιασδήποτε παράνομης συμπεριφοράς στην υπόθεση που αφορά την περιουσία 800 εκατ. ευρώ της γιαγιάς του, που απεβίωσε το 2019.
