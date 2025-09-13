Leapmotor: Παγκόσμια Πρεμιέρα για το νέο B05 στην IAA 2025

Στην έκθεση του Μονάχου (ΙΑΑ 2025) η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο B05, ένα σπορ hatchback της κατηγορίας C.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 και ύψος 1,52 μέτρων, καθώς και μεταξόνιο 2.740 χιλιοστών. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τη σχεδίαση, την υψηλή ευχρηστία στην καθημερινότητα, την υψηλή διάδραση με τον χρήστη και την ποιότητα.

