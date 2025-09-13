Leapmotor: Παγκόσμια Πρεμιέρα για το νέο B05 στην IAA 2025
Μυώδες και δυναμικό, το B05 είναι πιο το φαρδύ μοντέλο της κατηγορίας του και εκφράζει τη σχεδιαστική γλώσσα «Tech-Nature Aesthetic»
Στην έκθεση του Μονάχου (ΙΑΑ 2025) η Leapmotor παρουσίασε το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο B05, ένα σπορ hatchback της κατηγορίας C.
Το νέο μοντέλο έχει μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 και ύψος 1,52 μέτρων, καθώς και μεταξόνιο 2.740 χιλιοστών. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τη σχεδίαση, την υψηλή ευχρηστία στην καθημερινότητα, την υψηλή διάδραση με τον χρήστη και την ποιότητα.
