Η Xpeng παρουσίασε στο Μόναχο το P7 και τις τεχνολογίες της
Η XPENG, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, έκανε αισθητή την παρουσία της στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, παρουσιάζοντας το νέο P7 και ταυτόχρονα ανακοινώνοντας το πρώτο της Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Η κινεζική εταιρεία δεν βλέπει τον εαυτό της απλώς ως κατασκευαστή αυτοκινήτων, αλλά ως πρωτοπόρο στην κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη, φιλοδοξώντας να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη μετακίνηση.
