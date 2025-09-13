Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

Η Hyundai παρουσίασε στο Μόναχο, το πρώτο της compact ηλεκτρικό μοντέλο υπό το brand IONIQ. Ένα πρωτότυπο που δεν εκπροσωπεί απλά μια ακόμα σχεδιαστική άσκηση, αλλά την πρόθεση της εταιρείας να μπει δυναμικά σε μια κατηγορία που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Ευρώπη, με τις αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πυκνοκατοικημένων πόλεων, αναδεικνύεται σε κομβικό πεδίο για τα compact EV. Εκεί όπου οι χώροι, η ευελιξία και το κόστος έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από την απόλυτη τεχνολογία.

Περισσότερα στο Carzine.gr

Διαβάστε επίσης