Η Mercedes EQS διανύει πάνω από 1.200 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mercedes συνεχίζει να επενδύει στην επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το αποδεικνύει με έναν θεαματικό τρόπο: μια ελαφρώς τροποποιημένη EQS εξοπλισμένη με μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state) κατάφερε να καλύψει 1.205 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τη Στουτγάρδη, διέσχισε τη Δανία και ολοκληρώθηκε στη Μάλμε της Σουηδίας, με το γερμανικό μοντέλο να φτάνει στον προορισμό του έχοντας ακόμη 137 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Η συνολική θεωρητική αυτονομία της EQS, σύμφωνα με αυτό το ταξίδι, φτάνει τα 1.342 χιλιόμετρα, μία απόδοση που ξεπερνά ακόμα και εκείνη του Vision EQXX, του πειραματικού μοντέλου της Mercedes που το 2022 είχε διανύσει 1.202 χιλιόμετρα μεταξύ Στουτγάρδης και Σίλβερστον.

Το σημαντικό εδώ είναι πως η συγκεκριμένη EQS βρίσκεται πιο κοντά στην παραγωγή, σε σύγκριση με το Vision EQXX που παραμένει concept.

Η επιτυχία αυτή βασίζεται στη χρήση στοιχείων μπαταριών με στερεό καταλύτη, εξελιγμένων από κοινού με τη Mercedes-AMG High Performance Powertrains, την ίδια ομάδα που σχεδιάζει τους κινητήρες της Formula 1.

Τα στοιχεία προέρχονται από την αμερικανική Factorial Energy και αξιοποιούν την πλατφόρμα FEST, η οποία υπόσχεται υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παρά τη σημαντική αύξηση στην αποθηκευμένη ενέργεια (κατά περίπου 25%), η διάταξη των μπαταριών διατηρεί παρόμοιο μέγεθος και βάρος με εκείνο της σημερινής EQS παραγωγής.

Η Mercedes στοχεύει να εισάγει τις solid state μπαταρίες στην παραγωγή έως το τέλος της δεκαετίας. Αν το επιτύχει, μοντέλα όπως η EQS θα μπορούν να διασχίζουν ολόκληρες χώρες χωρίς ενδιάμεσες φορτίσεις, ένα βήμα που μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού για την εξηλεκτρισμένη μετακίνηση.