Δείτε τις πιο συναρπαστικές διαδρομές στην Ευρώπη με Civic Type R!
Η Honda γιορτάζει το εμβληματικό Civic Type R με έναν τρόπο που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής αυτοκίνησης: δημιούργησε έναν ψηφιακό χάρτη με τις πιο απολαυστικές και γραφικές διαδρομές οδήγησης στην Ευρώπη.
Ο οδηγικός αυτός «οδηγός ονείρων», που ονομάζεται Dream Drives, περιλαμβάνει 25 κορυφαίες διαδρομές σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία, αλλά και τρεις επιλεγμένες διαδρομές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
