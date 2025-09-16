Data Act: Οι οδηγοί παίρνουν τον έλεγχο των δεδομένων

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, οι οδηγοί θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγουν τα αυτοκίνητά τους, από διαγνωστικά στοιχεία έως πληροφορίες συντήρησης και μοτίβα χρήσης. Πρόκειται για μια τομή που αλλάζει τους συσχετισμούς ανάμεσα σε κατασκευαστές, συνεργεία, ασφαλιστικές και καταναλωτές.

