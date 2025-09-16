Data Act: Οι οδηγοί παίρνουν τον έλεγχο των δεδομένων
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα ιστορικό βήμα στη διαφάνεια και την ψηφιακή δικαιοσύνη, θέτοντας σε ισχύ τον κανονισμό Data Act.
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2025, οι οδηγοί θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγουν τα αυτοκίνητά τους, από διαγνωστικά στοιχεία έως πληροφορίες συντήρησης και μοτίβα χρήσης. Πρόκειται για μια τομή που αλλάζει τους συσχετισμούς ανάμεσα σε κατασκευαστές, συνεργεία, ασφαλιστικές και καταναλωτές.
