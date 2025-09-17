Νέα εποχή για το λογότυπο της BMW

Του Γιάννη Σκουφή

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να απομακρύνεται από το εμβληματικό σχήμα της έλικας, η BMW προχώρησε σε έναν διακριτικό εκσυγχρονισμό του σήματός της. Το νέο λογότυπο διατηρεί τη γενική σχεδίαση, όμως χάνει το εσωτερικό χρωμιωμένο δαχτυλίδι που χώριζε τον μαύρο κύκλο από την έλικα.

Ένα ακόμα στοιχείο που χάθηκε είναι οι λεπτές χρωμιωμένες γραμμές που χώριζαν τα λευκά και μπλε τμήματα του έμβληματός της. Το εξωτερικό περίγραμμα παραμένει χρωμιωμένο, όμως πλέον έχει πιο ματ απόχρωση, δίνοντας μια πιο μοντέρνα και λιγότερο γυαλιστερή όψη.

Επίσης, το μαύρο φόντο φαίνεται να έχει σατινέ ή ματ φινίρισμα, ενώ τα γράμματα «BMW» είναι ελαφρώς πιο λεπτά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έκδοση του σήματος για την iX3 δεν φέρει την μπλε εξωτερική στεφάνη που έχουν άλλα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της BMW, όπως η iX1.

Αν και οι αλλαγές είναι μικρές, συνδυάζονται αρμονικά με την καθαρή και μινιμαλιστική σχεδίαση της Neue Klasse, προσδίδοντας φρεσκάδα χωρίς να απομακρύνουν τη μάρκα από την παράδοσή της.

Εκπρόσωπος της BMW δήλωσε πως το νέο σήμα θα εμφανιστεί σταδιακά και σε άλλα καινούργια ή ανανεωμένα μοντέλα, καθώς ενσωματώνονται στην επόμενη φάση της σχεδιαστικής της ταυτότητας.

Μπορεί η αλλαγή να πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, όμως είναι άλλο ένα δείγμα της μετάβασης της BMW σε μια νέα εποχή που είναι πιο μινιμάλ και πιο ψηφιακή στον σχεδιασμό.