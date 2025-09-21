Ferrari Mitsubishi Eclipse Cross EV: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 600 χιλιόμετρα
Η φόρτιση υποστηρίζεται στάνταρ στα 11 kW και προαιρετικά στα 22 kW, ενώ με ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος η ισχύς φτάνει έως τα 150 kW, με μπαταρία υδρόψυκτη για μεγαλύτερη αξιοπιστία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Mitsubishi επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των ηλεκτρικών με το Eclipse Cross EV, ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV βασισμένο στην πλατφόρμα CMF-EV που χρησιμοποιείται και στο Renault Scénic E-Tech.
Το μοντέλο φέρει μπαταρία 87 kWh και υπόσχεται αυτονομία περίπου 600 χλμ., με κινητήρα ισχύος 160 kW (218 ίππων) και ροπής 300 Nm, επιτυγχάνοντας 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση
07:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο
06:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ