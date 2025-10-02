Τα νέα Renault Austral και Rafale στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
Η Renault εμπλουτίζει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με δύο νέα SUV που ενσωματώνουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία εξηλεκτρισμού.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ανανεωμένο Austral και το κορυφαίο Rafale συνδυάζουν υβριδική ή plug-in υβριδική αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στην απόδοση, την οικονομία καυσίμου και τις σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen
07:01 ∙ LIFESTYLE
Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή
08:41 ∙ WHAT THE FACT