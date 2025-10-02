Τα νέα Renault Austral και Rafale στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Η Renault εμπλουτίζει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με δύο νέα SUV που ενσωματώνουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία εξηλεκτρισμού.

Τα νέα Renault Austral και Rafale στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ανανεωμένο Austral και το κορυφαίο Rafale συνδυάζουν υβριδική ή plug-in υβριδική αρχιτεκτονική, δίνοντας έμφαση στην απόδοση, την οικονομία καυσίμου και τις σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.

