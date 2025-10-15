Η «επέλαση» των κινέζικων αυτοκινήτων – Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή

Σε μείωση παραγωγής οδηγεί την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία η κινεζική βιομηχανική «επέλαση»

Η «επέλαση» των κινέζικων αυτοκινήτων – Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνουν την παραγωγή
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η μειωμένη ζήτηση αυτοκινήτων και οι νέοι ανταγωνιστές, όπως η κινεζική BYD, θα μπορούσαν να αναγκάσουν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποσύρουν από την παραγωγή έως και οκτώ εργοστάσια, καθώς η βιομηχανία περνάει μια επώδυνη επανεκκίνηση, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων AlixPartners.

Σε ολόκληρη την ήπειρο, τα εργοστάσια αυτοκινήτων λειτουργούν κατά μέσο όρο μόλις στο 55% της χωρητικότητάς τους, με τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν με πληρότητα μικρότερη από τα τρία τέταρτα, γεγονός που εξαντλεί τα κέρδη της εταιρείας, ανέφεραν οι σύμβουλοι αναδιάρθρωσης. Η AlixPartners θεωρεί την Stellantis ως τη χειρότερη, με τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας να λειτουργούν με περίπου 45%, αναφέρει το Automotive News Europe.

«Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα χάσουν μεταξύ ενός και δύο εκατ. οχημάτων από κινεζικές μάρκες τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Fabian Piontek, διευθύνων σύμβουλος της AlixPartners στη Γερμανία. «Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα φτάσουν σε μερίδιο αγοράς περίπου 5% στην Ευρώπη φέτος».

Μια μελέτη της Jefferies προέβλεψε ότι οι κινεζικές μάρκες είναι πιθανό να αντιπροσωπεύουν έως και το 6% της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έως το 2028, ή περίπου 860.000 οχήματα. Η BYD, η οποία σχεδιάζει εργοστάσια στην Ουγγαρία και την Τουρκία, και η Chery, η οποία αναλαμβάνει ένα πρώην εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη, θα αυξήσουν την παραγωγή τους με τον ταχύτερο τρόπο, ανέφερε η Jefferies σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Το κλείσιμο ενός εργοστασίου είναι δαπανηρό και οδηγεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με ισχυρούς εκπροσώπους των εργαζομένων. Η AlixPartners εκτιμά ότι το κλείσιμο ενός μεγάλου εργοστασίου με περίπου 10.000 εργαζόμενους συνεπάγεται έξοδα περίπου 1,5 δισ. ευρώ, με τη διαδικασία να διαρκεί από ένα έως τρία χρόνια.

Μετά από δεκαετίες ανάπτυξης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες περικόπτουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και περιορίζουν την παραγωγή, επειδή η ζήτηση δεν έχει ανακάμψει στα επίπεδα που παρατηρούνταν πριν από την πανδημία. Ο όμιλος Volkswagen έκλεισε το εργοστάσιό του στο Τσβίκαου της Γερμανίας για μια εβδομάδα αυτόν τον μήνα, ενώ η Stellantis σταματά προσωρινά την παραγωγή σε εργοστάσια που κατασκευάζουν μοντέλα όπως το Fiat Panda και η Alfa Romeo Tonale, αναφέρει το Automotive News Europe.

Οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9% πέρυσι, σε περίπου 13 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με την ACEA, την ένωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Κινεζικές μάρκες, όπως η BYD και η MG της SAIC, θα μπορούσαν να κατακτήσουν το 10% της αγοράς έως το 2030, αυξάνοντας την πίεση για μείωση της παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με την AlixPartners.

Γενικά, τα εργοστάσια αυτοκινήτων είναι κερδοφόρα όταν έχουν σχεδιαστεί για να κατασκευάζουν τουλάχιστον 250.000 οχήματα ετησίως, σύμφωνα με την AlixPartners. Εάν οι Κινέζοι αυτοκινητοβιομηχανίες πωλούσαν περίπου 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως στην Ευρώπη έως το 2030, η περιοχή θα είχε περίπου οκτώ εργοστάσια παραπάνω, ανέφεραν οι σύμβουλοι.

Το κλείσιμο ολόκληρων εγκαταστάσεων είναι δύσκολο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εποπτικά συμβούλια εταιρειών, όπως του ομίλου VW και της Mercedes-Benz, μπορούν επίσης να μπλοκάρουν αποφάσεις, αναφέρει το Automotive News Europe.

Πέρυσι, τα στελέχη της VW χρειάστηκαν μήνες για να καταλήξουν σε συμφωνία με τους ηγέτες των εργατικών συνδικάτων σχετικά με την εξοικονόμηση κόστους και τελικά υποχώρησαν από τα σχέδια για το πρώτο κλείσιμο εργοστασίων της VW στη Γερμανία. Η τελική συμφωνία περιελάμβανε μειώσεις παραγωγικής ικανότητας και μείωση 35.000 εργαζομένων.

«Είναι μια διαδικασία που διαρκεί πολύ και τα στελέχη χρειάζονται μια πειστική αφήγηση ότι το κλείσιμο του εργοστασίου είναι η μόνη βιώσιμη επιχειρηματική επιλογή», δήλωσε ο σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της AlixPartners, Τομ Γκέλριχ.

