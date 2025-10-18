Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100, η Tesla υποχωρεί
Στην ίδια έκθεση, η κινεζική BYD εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Top 100 με αξία 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ
Σημαντικές ανακατατάξεις παρουσιάζονται στην κατάταξη των μεγάλων εταιρειών του κόσμου και ιδίως στην αυτοκίνηση λόγω της εμφάνισης των Κινέζων. Η Tesla σημειώνει σημαντική πτώση στην παγκόσμια αξία της κατά 35%, φτάνοντας τα 29,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υποχωρώντας από την 12η στην 25η θέση του Top 100 της Interbrand για το 2025.
Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ η δημόσια εικόνα του Elon Musk και οι πολιτικές του παρεμβάσεις φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την εμπορική της απήχηση.
