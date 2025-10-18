Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100, η Tesla υποχωρεί

Σημαντικές ανακατατάξεις παρουσιάζονται στην κατάταξη των μεγάλων εταιρειών του κόσμου και ιδίως στην αυτοκίνηση λόγω της εμφάνισης των Κινέζων. Η Tesla σημειώνει σημαντική πτώση στην παγκόσμια αξία της κατά 35%, φτάνοντας τα 29,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υποχωρώντας από την 12η στην 25η θέση του Top 100 της Interbrand για το 2025.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ, ενώ η δημόσια εικόνα του Elon Musk και οι πολιτικές του παρεμβάσεις φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την εμπορική της απήχηση.

