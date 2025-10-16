Το νέο κέντρο της Porsche έχει πίστα που το διασχίζει

Η Porsche ετοιμάζει στη Σιγκαπούρη το πιο εντυπωσιακό Experience Center της.

Του Γιάννη Σκουφή

Η γερμανική εταιρία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου Porsche Experience Center στη Σιγκαπούρη, το οποίο θα ξεχωρίζει όχι μόνο για τις σύγχρονες υποδομές του αλλά και για έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό: η κύρια πίστα του θα περνά μέσα από το ίδιο το κτίριο, σε μια προσέγγιση που θυμίζει τη Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι.

Το κέντρο αναμένεται να είναι έτοιμο το 2027 και θα περιλαμβάνει πίστα αγώνων, drift zone και ειδική διαδρομή χαμηλής πρόσφυσης για προχωρημένη εκπαίδευση. Στόχος είναι να προσφέρει εμπειρίες οδήγησης με μοντέλα της διάσημης γερμανικής μάρκας υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Η Σιγκαπούρη φυσικά δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς η Porsche ενισχύει την παρουσία της στην Ασία και επιδιώκει να φέρει πιο κοντά το κοινό της περιοχής με τη φιλοσοφία της μάρκας.

Όπως δήλωσε ο Marc Beil, υπεύθυνος του προγράμματος Experience για την Porsche Asia Pacific, το νέο κέντρο «αντικατοπτρίζει το πνεύμα καινοτομίας και πάθους που χαρακτηρίζει την Porsche».

Μέχρι σήμερα, η Porsche έχει ανάλογα κέντρα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κίνα και Ιαπωνία. Το πρότζεκτ της Σιγκαπούρης, ωστόσο, θα είναι το πρώτο που ενσωματώνει και πίστα στο κτίριο, ενισχύοντας τον θεαματικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική δυναμική του χώρου.

