Το νέο FIAT Pandina στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η FIAT επανέρχεται δυναμικά στην πιο μικρή κατηγορία με το νέο Pandina, το οποίο έρχεται να συνεχίσει την ιστορία του Panda με σύγχρονο υβριδικό σύστημα, πληρότητα εξοπλισμού και προσιτή τιμή εκκίνησης στις 15.490 ευρώ.

Το Pandina διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του Panda, ενός μοντέλου που εδώ και τέσσερις δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα ευέλικτο και αξιόπιστο αυτοκίνητο πόλης. Η νέα εκδοχή έρχεται σε δύο εκδόσεις, την Icon και την πιο περιπετειώδη Cross, η οποία κοστίζει 16.990 ευρώ και ξεχωρίζει με τις off-road λεπτομέρειές της, τους μεγαλύτερους τροχούς, τα φιμέ τζάμια και το σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 7,0 ιντσών που υποστηρίζει Android Auto και Apple CarPlay.

