Ford Puma Gen-E: Ηλεκτρικό με πολύ ευνοϊκούς όρους

Η εποχή που η ηλεκτροκίνηση φάνταζε πολυτέλεια, ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Με μόλις 250 ευρώ τον μήνα, η νέα Ford Puma Gen-E αποδεικνύει πως η μετάβαση στη νέα εποχή της οδήγησης μπορεί να είναι όχι μόνο οικολογική, αλλά και οικονομικά έξυπνη – πιο φθηνή από ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Ford σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους. Με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της Ford και μέσα από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance, η Puma Gen-E καθιστά το ηλεκτρικό όνειρο προσιτή πραγματικότητα: ελάχιστη προκαταβολή 20%, χαμηλό επιτόκιο 3,99% και αποπληρωμή έως 84 μήνες.

