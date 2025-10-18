Ηράκλειο: Βάφτηκε η… μισή διάβαση πεζών επειδή είχε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκαν πρόσφατα στο σημείο για να βάψουν μία διάβαση πεζών, όμως η αποστολή τους δεν κύλησε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο ακριβώς πάνω στις λωρίδες και οι εργάτες, αντί να περιμένουν ή να κινήσουν διαδικασίες ώστε να μετακινηθεί, έβαψαν μόνο ό,τι μπόρεσαν να φτάσουν. Το αποτέλεσμα ήταν μισή διάβαση «ανανεωμένη» και η άλλη μισή… παραπονεμένη, σε μία εικόνα που μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να προκύψει.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε viral σε ομάδα του Facebook, το αυτοκίνητο βρίσκεται εκεί «εδώ και μία ολόκληρη εβδομάδα», χωρίς κανείς να έχει μεριμνήσει για να μετακινηθεί ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία.