Το καινούργιο Toyota Aygo X Hybrid Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το καινούργιο Toyota Aygo X Hybrid Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την κατηγορία Α, συνδυάζοντας τον αποδοτικό χαρακτήρα ενός πλήρως υβριδικού συστήματος με την ευελιξία, τη στιβαρότητα και το στυλ ενός compact SUV. Πρόκειται για το πρώτο πλήρως υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας του και το μικρότερο υβριδικό που έχει κατασκευάσει ποτέ η Toyota, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη στρατηγική multipath-way, δηλαδή τη διάθεση εξηλεκτρισμένων επιλογών σε κάθε κατηγορία.

Το νέο Aygo X δεν είναι απλώς η υβριδική συνέχεια ενός ήδη επιτυχημένου μοντέλου. Με εκπομπές CO₂ μόλις 66 γρ./χλμ. σε αστικές συνθήκες και κατανάλωση που φτάνει τα 2,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, αποτελεί το πιο οικονομικό SUV της κατηγορίας του. Η ισχύς του φτάνει τους 116 ίππους εξασφαλίζοντας ένα 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από 10,0 δεύτερα, ενώ η μέση μικτή κατανάλωση διαμορφώνεται στα 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ., με κόστος χρήσης που δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Περισσότερα στο carzine.gr

Το καινούργιο Toyota Aygo X Hybrid Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

