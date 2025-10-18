Τί είναι αυτό που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει η Volvo;

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo φαίνεται πως επανεξετάζει την απόφασή της να εγκαταλείψει τα κλασικά τηλεχειριστήρια, καθώς η νέα γενιά κάρτας-κλειδιού που χρησιμοποιείται στα EX30 και EX90 δεν έχει πείσει τους περισσότερους οδηγούς.

Το σύστημα βασίζεται σε μία λεπτή κάρτα μεγέθους πιστωτικής, που χρησιμοποιείται για την είσοδο και την εκκίνηση του αυτοκινήτου, μια προσέγγιση που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Stephen Connor, διευθυντής της Volvo Αυστραλίας, ανέφερε ότι η εταιρεία δέχεται συνεχώς αρνητικά σχόλια από πελάτες και πως εξετάζει σοβαρά την πλήρη κατάργηση της κάρτας. Όπως εξήγησε, στόχος της Volvo είναι οι χρήστες να χρησιμοποιούν πλέον το smartphone τους ως «ψηφιακό κλειδί», κάτι που ήδη υποστηρίζουν τα σύγχρονα μοντέλα.

Παρόλα αυτά, η μετάβαση στο κινητό ως αποκλειστικό μέσο πρόσβασης δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως υπολογίστηκε. Αν και το EX30 είχε σχεδιαστεί για κοινό 24-50 ετών, στην πράξη η πλειονότητα των αγοραστών είναι άνω των 50, ένα κοινό που δυσκολεύεται να υιοθετήσει πλήρως τις νέες τεχνολογίες.

Η Volvo δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν θα επαναφέρει το παραδοσιακό «κοντρόλ» στα νέα της μοντέλα. Ωστόσο, η κριτική που έχει δεχθεί η χρήση της κάρτας δείχνει ότι η «επιστροφή στο κλασικό» ίσως να είναι τελικά και η πιο φιλική επιλογή για τον χρήστη.

