Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
Η Opel ενδέχεται να κάνει ένα βήμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούταν αδιανόητο: να λανσάρει στην Ευρώπη ένα ηλεκτρικό SUV κινεζικής προέλευσης με τα δικά της σήματα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Automobilwoche, η Stellantis εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει στη γκάμα της Opel το Leapmotor B10, ένα μοντέλο που ήδη κυκλοφορεί στη Γερμανία με το σήμα της κινεζικής εταιρείας.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου σηκώνει τη «σημαία» της πρωινής ζώνης
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ποιοι ξηλώνουν τα καλώδια των φορτιστών και γιατί;
09:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ