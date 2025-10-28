Η Opel εξετάζει κινεζικό ηλεκτρικό SUV για την ευρωπαϊκή αγορά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Automobilwoche, η Stellantis εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει στη γκάμα της Opel το Leapmotor B10, ένα μοντέλο που ήδη κυκλοφορεί στη Γερμανία με το σήμα της κινεζικής εταιρείας.

