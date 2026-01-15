Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Οι 16.739 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις πάνω από 10% σε μισθμούς

Η Καθημερινή: Μαζική έξοδος στη σύνταξη

Τα Νέα: Μεγάλες αλλαγές, μαζικές προσλήψεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιανουαρίου

06:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με προβλήματα αλλά αποφασιστικότητα για το διπλό στη Γερμανία

06:36LIFESTYLE

Survivor: Οι παίκτες που έχουν «ψωμί» στον φετινό κύκλο

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο και εικόνες που έγιναν viral, αλλά απέχουν από την πραγματικότητα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε επιδόματα ασθενείας και έξοδα κηδείας - Τα νέα ποσά του e-ΕΦΚΑ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με νέα άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό η Μέση Ανατολή – Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις – Ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές του και εμφανίζεται επιφυλακτικός για τον Παχλαβί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική – Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των αυτοκινητιστών

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Ιανουρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Εκείνος μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία, όχι ο Πούτιν»

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό στην προβλήτα του λιμανιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε επιδόματα ασθενείας και έξοδα κηδείας - Τα νέα ποσά του e-ΕΦΚΑ

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο και εικόνες που έγιναν viral, αλλά απέχουν από την πραγματικότητα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό η Μέση Ανατολή – Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις – Ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές του και εμφανίζεται επιφυλακτικός για τον Παχλαβί

06:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών

06:36LIFESTYLE

Survivor: Οι παίκτες που έχουν «ψωμί» στον φετινό κύκλο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Αντίστροφη μέτρηση για το άλμα των ΗΠΑ στη Σελήνη έπειτα από... 54 χρόνια

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ