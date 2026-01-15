Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Veterinary Research, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόωρη ανίχνευση τέτοιων απειλών και να υποστηρίξει την προστασία της ωκεάνιας ζωής

Newsbomb

Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστήμονες εντόπισαν έναν επιθετικό ιό στην αναπνοή φαλαινών, ο οποίος ευθύνεται για μαζικούς θανάτους στα θαλάσσια θηλαστικά του Αρκτικού Κύκλου. Η χρήση drones για τη συλλογή δειγμάτων από τα εκπνεόμενα σταγονίδια των φαλαινών φέρνει νέα δεδομένα στην παρακολούθηση αυτών των επικίνδυνων παθογόνων.

Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και drones, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν δείγματα από τα «φυσήματα» των φαλαινών, τα αναπνευστικά σταγονίδια που απελευθερώνονται όταν οι φάλαινες αναπνέουν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με την Independent, εντοπίστηκε ο ιός της νοσηρότητας των κητωδών (cetacean morbillivirus), ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που σχετίζεται με εκτεταμένους εκβρασμούς φαλαινών και δελφινιών παγκοσμίως.

Ο συγκεκριμένος ιός έχει την ικανότητα να μεταδίδεται μεταξύ διαφορετικών ειδών, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των θαλάσσιων θηλαστικών. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Veterinary Research, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόωρη ανίχνευση τέτοιων απειλών και να υποστηρίξει την προστασία της ωκεάνιας ζωής.

Ο καθηγητής Τέρι Ντόσον από το Τμήμα Γεωγραφίας του King’s College London εξήγησε ότι η συλλογή δειγμάτων μέσω drones επιτρέπει την παρακολούθηση παθογόνων οργανισμών σε ζωντανές φάλαινες χωρίς να προκαλείται στρες ή βλάβη στα ζώα. Η καινοτόμος μέθοδος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις ασθένειες στα ευάλωτα οικοσυστήματα του Αρκτικού.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το King’s College London σε συνεργασία με τη Βασιλική Σχολή Κτηνιατρικών Σπουδών του Εδιμβούργου, χρησιμοποίησε drones εξοπλισμένα με αποστειρωμένα τρυβλία Petri για τη συλλογή αναπνευστικών σταγονιδίων από φάλαινες στον Βόρειο Ατλαντικό. Τα δείγματα προήλθαν από καμπουροφάλαινες, φυσητήρες και πτεροφάλαινες κατά την περίοδο2016-2025.

Ο ιός cetacean morbillivirus, που αρχικά εντοπίστηκε σε δελφίνια, βρέθηκε σε πληθυσμούς καμπουροφαλαινών στη βόρεια Νορβηγία, σε φυσητήρες με εμφανή σημάδια ασθένειας και σε εκβρασμένες φάλαινες-πιλότους. Προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα και σχετίζεται με πολλαπλά επεισόδια μαζικής θνησιμότητας από το 1987.

Επιπλέον, οι ερευνητές επισημαίνουν τον κίνδυνο επιδημιών κατά τις χειμερινές συγκεντρώσεις τροφοληψίας, όπου φάλαινες, θαλασσοπούλια και άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ιοί έρπητα σε φάλαινες σε περιοχές όπως Νορβηγία, Ισλανδία και Πράσινο Ακρωτήριο, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν ο ιός της γρίπης των πτηνών ή βακτήρια Brucella, γνωστά για την πρόκληση εκβρασμών.

Η επικεφαλής συγγραφέας Έλενα Κόστα από το Πανεπιστήμιο Nord τόνισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης με τις νέες μεθόδους, προκειμένου να κατανοηθεί πώς οι πολλαπλοί αναδυόμενοι παράγοντες θα επηρεάσουν την υγεία των φαλαινών στο μέλλον.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενισχύοντας την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών σε μια εποχή κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες - Η πρώτη «ιατρική εκκένωση»

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις από 2 Φεβρουαρίου - Πώς θα εκδίδονται

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων - Τα ονόματα

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνονται σήμερα οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχεται νέο χρώμα - Πόσο συμφέρει σε σχέση με τα τωρινά

08:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βανς μας μισεί»: Οι φόβοι της Ευρώπης για τη Γροιλανδία αυξάνονται λόγω της συμμετοχής του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στις συνομιλίες

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Μαρούσι: Διανομέας έπεσε από το μηχανάκι του και τραυματίστηκε

08:06ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΑΣΥ: Εκδήλωση για το revenge porn - «Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα»

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

08:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ή με εμάς ή με τους άλλους»: Το σκίτσο του Λευκού Οίκου για τη Γροιλανδία που άναψε φωτιές - «Είναι ζωτικής σημασίας για τον χρυσό μας θόλο»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Dongfeng σχεδιάζει τοπική παραγωγή στην Τουρκία

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Οι καθημερινές πληρωμές γίνονται ευκολότερες για όλους – Τι αλλάζει από σήμερα

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Κουβαλούσα το άψυχο σώμα της συζύγου μου για μιάμιση ώρα, η γειτονιά μας μυρίζει αίμα» - Ιστορίες φρίκης από τους διαδηλωτές

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

07:33WHAT THE FACT

Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Γατάκι σώθηκε από αγκαθωτό θάμνο και βρήκε το παντοτινό του σπίτι

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

06:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Στου Ζωγράφου αναζητούν τα ίχνη της - Συνομιλούσε με άγνωστο από εφαρμογή γνωριμιών

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος χρόνου» για το επίδομα παιδιού - Πότε κλείνει η πλατφόρμα των αιτήσεων

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε επιδόματα ασθενείας και έξοδα κηδείας - Τα νέα ποσά του e-ΕΦΚΑ

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Κουβαλούσα το άψυχο σώμα της συζύγου μου για μιάμιση ώρα, η γειτονιά μας μυρίζει αίμα» - Ιστορίες φρίκης από τους διαδηλωτές

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

09:48LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Πήγε με τα παιδιά του στο τσίρκο, κατέληξε πάνω στη σκηνή και αποθεώθηκε

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Με προβλήματα αλλά αποφασιστικότητα για το διπλό στη Γερμανία

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ