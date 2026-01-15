Εντοπίστηκε θανατηφόρος ιός στην αναπνοή των φαλαινών

Επιστήμονες εντόπισαν έναν επιθετικό ιό στην αναπνοή φαλαινών, ο οποίος ευθύνεται για μαζικούς θανάτους στα θαλάσσια θηλαστικά του Αρκτικού Κύκλου. Η χρήση drones για τη συλλογή δειγμάτων από τα εκπνεόμενα σταγονίδια των φαλαινών φέρνει νέα δεδομένα στην παρακολούθηση αυτών των επικίνδυνων παθογόνων.

Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και drones, οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν δείγματα από τα «φυσήματα» των φαλαινών, τα αναπνευστικά σταγονίδια που απελευθερώνονται όταν οι φάλαινες αναπνέουν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με την Independent, εντοπίστηκε ο ιός της νοσηρότητας των κητωδών (cetacean morbillivirus), ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που σχετίζεται με εκτεταμένους εκβρασμούς φαλαινών και δελφινιών παγκοσμίως.

Ο συγκεκριμένος ιός έχει την ικανότητα να μεταδίδεται μεταξύ διαφορετικών ειδών, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των θαλάσσιων θηλαστικών. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Veterinary Research, επιδιώκει να βελτιώσει την πρόωρη ανίχνευση τέτοιων απειλών και να υποστηρίξει την προστασία της ωκεάνιας ζωής.

Ο καθηγητής Τέρι Ντόσον από το Τμήμα Γεωγραφίας του King’s College London εξήγησε ότι η συλλογή δειγμάτων μέσω drones επιτρέπει την παρακολούθηση παθογόνων οργανισμών σε ζωντανές φάλαινες χωρίς να προκαλείται στρες ή βλάβη στα ζώα. Η καινοτόμος μέθοδος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις ασθένειες στα ευάλωτα οικοσυστήματα του Αρκτικού.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το King’s College London σε συνεργασία με τη Βασιλική Σχολή Κτηνιατρικών Σπουδών του Εδιμβούργου, χρησιμοποίησε drones εξοπλισμένα με αποστειρωμένα τρυβλία Petri για τη συλλογή αναπνευστικών σταγονιδίων από φάλαινες στον Βόρειο Ατλαντικό. Τα δείγματα προήλθαν από καμπουροφάλαινες, φυσητήρες και πτεροφάλαινες κατά την περίοδο2016-2025.

Ο ιός cetacean morbillivirus, που αρχικά εντοπίστηκε σε δελφίνια, βρέθηκε σε πληθυσμούς καμπουροφαλαινών στη βόρεια Νορβηγία, σε φυσητήρες με εμφανή σημάδια ασθένειας και σε εκβρασμένες φάλαινες-πιλότους. Προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα και σχετίζεται με πολλαπλά επεισόδια μαζικής θνησιμότητας από το 1987.

Επιπλέον, οι ερευνητές επισημαίνουν τον κίνδυνο επιδημιών κατά τις χειμερινές συγκεντρώσεις τροφοληψίας, όπου φάλαινες, θαλασσοπούλια και άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ιοί έρπητα σε φάλαινες σε περιοχές όπως Νορβηγία, Ισλανδία και Πράσινο Ακρωτήριο, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν ο ιός της γρίπης των πτηνών ή βακτήρια Brucella, γνωστά για την πρόκληση εκβρασμών.

Η επικεφαλής συγγραφέας Έλενα Κόστα από το Πανεπιστήμιο Nord τόνισε τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης με τις νέες μεθόδους, προκειμένου να κατανοηθεί πώς οι πολλαπλοί αναδυόμενοι παράγοντες θα επηρεάσουν την υγεία των φαλαινών στο μέλλον.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών που θέτουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενισχύοντας την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών σε μια εποχή κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.