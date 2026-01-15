Γατάκι σώθηκε από αγκαθωτό θάμνο και βρήκε το παντοτινό του σπίτι

Γατάκι που εντοπίστηκε μούσκεμα και παγιδευμένο σε αγκαθωτό θάμνο στην κομητεία Τσέστερφιλντ της Βιρτζίνια, βρήκε το παντοτινό του σπίτι, έπειτα από μία επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης και μήνες φροντίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την 27η Μαΐου 2025, όταν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Επειγόντων του Τσέστερφιλντ άκουσαν νιαουρίσματα την ώρα που ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από άλλο συμβάν.

Αναζητώντας την πηγή των ήχων, εντόπισαν ένα μικρό πορτοκαλί γατάκι εγκλωβισμένο μέσα στους θάμνους.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και φρόντισαν ώστε να μεταφερθεί για κτηνιατρική περίθαλψη.

Μήνες αργότερα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι το γατάκι υιοθετήθηκε από το Chesterfield Animal Services και πλέον, ζει με τη νέα του οικογένεια.

Η οικογένεια ανέλαβε και την απαραίτητη χειρουργική επέμβαση στο μάτι του ζώου, με το γατάκι να αναρρώνει πλήρως και να χαίρει άκρας υγείας, σύμφωνα με τις Αρχές.

«Βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στη ζωή τους και άλλαξε την οικογένεια προς το καλύτερο», ανέφεραν οι πυροσβέστες, εκφράζοντας την ικανοποίηση που συνέβαλαν, έστω και λίγο, σε αυτήν την ευχάριστη κατάληξη.