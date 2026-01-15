Αυξήσεις σε επιδόματα ασθενείας και έξοδα κηδείας - Τα νέα ποσά του e-ΕΦΚΑ

Η πρόσφατη αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% επιφέρει αυτόματες αναπροσαρμογές και σε μια σειρά από βασικές παροχές του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Φορέα, το ποσοστό αυτό «συμπαρασύρει» ανοδικά τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας, καθώς και τα έξοδα κηδείας, για όσες περιπτώσεις υπολογίζονται ακόμη με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα νέα ποσά για το επίδομα ασθένειας

Το ανώτατο ημερήσιο όριο της επιδότησης, συνυπολογίζοντας και τις προσαυξήσεις για τα προστατευόμενα μέλη, διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

18,61€ για το πρώτο 15ήμερο της επιδότησης (3η ασφαλιστική κλάση).

34,20€ μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 15 ημερών (8η ασφαλιστική κλάση).

Προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής

Για τη λήψη του επιδόματος ασθένειας από τους μισθωτούς, παραμένουν σε ισχύ οι εξής προϋποθέσεις:

Ιατρική πιστοποίηση ανικανότητας προς εργασία (σωματικής ή ψυχικής φύσεως). Γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό ή Υγειονομική Επιτροπή. Βεβαίωση αποχής από τον εργοδότη. Αποχή άνω των 3 ημερών, καθώς για το πρώτο τριήμερο (χρόνος αναμονής) δεν προβλέπεται επιδότηση από τον ΕΦΚΑ, αλλά καταβολή του μισού ημερομισθίου από τον εργοδότη.

Από την 4η ημέρα, η επιδότηση καταβάλλεται από τον Φορέα. Ο εργοδότης καλύπτει τη διαφορά μέχρι το πλήρες ημερομίσθιο για διάστημα έως 13 ημερών (για προϋπηρεσία κάτω του έτους) ή έως 26 ημερών (για προϋπηρεσία άνω του έτους).

Αύξηση στα έξοδα κηδείας

Σημαντική είναι και η αναπροσαρμογή στο εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, το οποίο πλέον ορίζεται στα 883,92€. Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταβάλλεται στους οικείους σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

*Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

