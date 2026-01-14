Συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Πού οφείλεται το άνοιγμα της «ψαλίδας» στα 532 ευρώ

Ανοιξε υπέρ των συνταξιούχων του Δημοσίου η ψαλίδα στα ποσά των νέων συντάξεων γήρατος που πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο με τη διαφορά από τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα να ανεβαίνει στα 532 ευρώ, καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης «Ηλιος», η απόσταση διευρύνεται.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος (κύριες και επικουρικές) διαμορφώθηκε στα 1.122 ευρώ και στο σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και νέων) οι 4 στους 10 λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος πάνω από 1.000 ευρώ και 6 στους 10 έχουν κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Ωστόσο, όταν η σύγκριση γίνεται μεταξύ των νέων συνταξιούχων οι ριγμένοι είναι όσοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς, με βάση το μέσο επίπεδο των κύριων συντάξεων, ανήκουν σε όσους λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ.

Η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος που πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου διαμορφώθηκε στα 1.425 ευρώ μικτά, ενώ για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.ά.) η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανήλθε στα 893 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που προέρχονται από το Δημόσιο βγήκαν δηλαδή με υψηλότερη σύνταξη κατά 532 ευρώ ή 59,5% σε σχέση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Η απόσταση ανάμεσα στις συντάξεις του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν δείχνει να γεφυρώνεται αλλά αντίθετα χρόνιο με τον χρόνο το χάσμα διευρύνεται.

Οπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των εκθέσεων «Ηλιος», στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ακόμη και ο ρυθμός αύξησής τους υπολείπεται της αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά) διαμορφώθηκε στα 893 ευρώ μικτά, από 835 ευρώ που ήταν ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις πληρωμές των νέων συντάξεων τον Δεκέμβριο του 2024.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025 δηλαδή, η μέση σύνταξη γήρατος από τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 58 ευρώ ή κατά 6,9%.

Στις νέες συντάξεις του Δημοσίου τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς η μέση κύρια σύνταξη γήρατος που πληρώθηκαν οι νέοι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε στα 1.425 ευρώ μικτά, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχε διαμορφωθεί στα 1.320 ευρώ. Η αύξηση δηλαδή μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2024 στη μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου είναι 104 ευρώ ή κατά 7,9%.

Από τη σύγκριση των δύο περιόδων (Δεκέμβριος 2025 – Δεκέμβριος 2024) προκύπτει ότι:

*Η μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου αυξάνεται περισσότερο σε σχέση με τη μέση κύρια σύνταξη του ιδιωτικού τομέα (104 ευρώ η αύξηση στις νέες συντάξεις από το Δημόσιο σε ένα χρόνο έναντι 58 ευρώ αύξησης για τον ιδιωτικό τομέα).

*Η διαφορά στις νέες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα διευρύνεται αργά και σταθερά, καθώς η αύξηση στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα είναι η μισή από την αύξηση που παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Το χάσμα στις συντάξεις έχει εξήγηση. Οφείλεται πρωτίστως στο ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα βγαίνουν στη σύνταξη με λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ η πλειονότητα των συνταξιούχων λόγω γήρατος από το Δημόσιο πλησιάζουν στη 40ετία.

Πέρα από τα χρόνια ασφάλισης υπάρχουν διαφορές στις συντάξιμες αποδοχές οι οποίες κατά κανόνα είναι πιο σταθερά υψηλότερες στο Δημόσιο έναντι του ιδιωτικού τομέα. Οι υψηλότεροι μισθοί σε συνδυασμό με τα περισσότερα έτη ασφάλισης οδηγούν και σε μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Πως μπορούν να κλείσουν την ψαλίδα με τις συντάξεις του Δημοσίου οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα;

Η ψαλίδα μπορεί να μειωθεί αν οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα μείνουν στην εργασία για μεγαλύτερο διάστημα και, κυρίω,ς αν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών αποφασίσουν (αρκεί να μπορούν) να καταβάλλουν και μεγαλύτερη εισφορά για τη σύνταξή τους, πάνω από την πρώτη και χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν οι 8 στους 10. Σημαντικός παράγοντας που μπορεί να ανεβάσει ή να καθηλώσει και τις συντάξεις είναι οι μισθοί. Αν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν είχαν υποστεί τις μειώσεις αποδοχών και την απώλεια των συλλογικών τους συμβάσεων στα χρόνια των μνημονίων η ψαλίδα σήμερα με τις συντάξεις του Δημοσίου θα ήταν μικρότερη.

Τι ποσά λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από κύρια σύνταξη γήρατος, θανάτου και αναπηρίας (*)

Εύρος συντάξεων Συντάξεις Γήρατος Συντάξεις Θανάτου Συντάξεις Αναπηρίας Πλήθος Μέσο ποσό Πλήθος Μέσο ποσό Πλήθος Μέσο ποσό Εως 500 € 283.359 409,13 € 316.846 425,50 € 82.506 409,13 € 500,01 € -1.000 € 861.397 671,97 € 266.469 708,17 € 99.827 664,93 € 1.000,01 € – 1.500 € 583.466 1.221,11 € 66.400 1.128,66 € 19.292 1.156,71 € 1.500,01 € – 2.000 € 155.779 1.663,45 € 5.892 1.627,33 € 3.009 1.664,85 € 2.000,01 € – 2.500 € 42.766 2.202,24 € 1.136 2.159,53 € 598 2.143,83 € Ανω των 2.500,01 € 28.507 2.955,90 € 720 3.009,45 € 222 2.799,46 €

(*)Πληρωμές συντάξεων ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025. Πηγή: Εκθεση «Ηλιος»

Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [Αποκαλυπτικός πίνακας]

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων, που ενδεικτικά έφτασαν ως και 35 ευρώ, πήραν στη σύνταξη του Ιανουαρίου 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι, που είχαν ως το 2025 υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι είδαν για πρώτη φορά να ανεβαίνει η σύνταξή τους μετά τις μειώσεις των μνημονίων, αλλά και μετά το 2023 που ξεκίνησαν να δίδονται αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά οι δικές τους αποδοχές παρέμειναν παγωμένες, καθώς οι αυξήσεις συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά και όταν αυτή θα μηδενιζόταν, τότε η αύξηση θα περνούσε στην τσέπη.

Ο λόγος που γινόταν αυτός ο συμψηφισμός είναι επειδή η προσωπική διαφορά αποτελούσε το ποσό που δινόταν μετά το 2019 για να μην έχουν μείωση στη σύνταξή τους, επειδή επανυπολογίστηκε χαμηλότερα με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Με την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο συμψηφισμός καταργείται και ουσιαστικά η προσωπική διαφορά παίρνει τέλος, καθώς οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λαμβάνουν από φέτος και κάθε χρόνιο αυξήσεις στις συντάξεις τους, ανεξάρτητα από το αν παίρνουν προσωπική διαφορά.

Για το 2026 αποφασίστηκε να πάρουν τη μισή τουλάχιστον αύξηση και από το 2027 θα παίρνουν ολόκληρες τις αυξήσεις.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αποκαλύπτει με πίνακα και παραδείγματα πώς υπολογίστηκε η αύξηση στις συντάξεις του Ιανουαρίου με προσωπική διαφορά και τι έβαλαν στην τσέπη οι συνταξιούχοι.

Ολοι οι συνταξιούχοι πήραν αύξηση στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη κατά 2,4%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μηχανισμό που προβλέπει η σχετική νομοθετική διάταξη για την προσωπική διαφορά, οι αυξήσεις που πληρώθηκαν στην τσέπη είναι τριών ταχυτήτων:

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης πήραν οι συνταξιούχοι που τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν μηδενική προσωπική διαφορά.

2.Από 50% ως και 99% του ποσού της αύξησης πήραν οι συνταξιούχοι που η προσωπική τους διαφορά ήταν μικρότερη από τη μισή αύξηση. Δηλαδή με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά 5 ευρώ, ο συνταξιούχος πήρε καθαρή αύξηση 25 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής αύξησης. Τα άλλα 5 ευρώ της αύξησης ισοφάρισαν την προσωπική διαφορά η οποία μηδενίστηκε.

3.Το 50% του ποσού της αύξησης πήραν οι συνταξιούχοι που η προσωπική τους διαφορά ήταν μεγαλύτερη από τη μισή αύξηση. Δηλαδή με αύξηση 30 ευρώ και προσωπική διαφορά πάνω από 16 ευρώ, ο συνταξιούχος πήρε καθαρή αύξηση 15 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά το υπόλοιπο ποσό της αύξησης.

Η αύξηση για το 2026 υπολογίστηκε ολόκληρη, δηλαδή κατά 2,4% στην εθνική και στην ανταποδοτική τους σύνταξη, και ανάλογα με το ποσό της προσωπικής διαφοράς οι συνταξιούχοι πήραν τη μισή ή και σχεδόν ολόκληρη την αύξηση για το 2026.

Από 1ης/1/2027 και κάθε χρόνο η αύξηση θα υπολογίζεται στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη και θα καταβάλλεται ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά θα μείνει στο ποσό που έχει διαμορφωθεί το 2026, ενώ θα μετονομαστεί σε «ποσό του νόμου 4387/2016».

Τα παραδείγματα με τις αυξήσεις στις συντάξεις με προσωπική διαφορά

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει επίσημα στοιχεία των πληρωμών και των αυξήσεων που πήραν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες που ανήκουν.

Για παράδειγμα:

*Στην 1η κατηγορία των αυξήσεων ανήκουν οι συντάξεις με μηδενικό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως και την 31η.12.2025. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 940 ευρώ κατά την 31η.12.2025, της οποίας η προσωπική διαφορά έχει ήδη μηδενισθεί, πήρε καθαρό ποσό αύξησης 22,56 ευρώ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης διαμορφώθηκε από 1η.1.2026 σε 962,56 ευρώ. Από 1η.1.2027 θα λάβει καθαρό ποσό αύξησης 24,06 ευρώ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 986,62 ευρώ.

*Στη 2η κατηγορία των αυξήσεων είναι οι συντάξεις με διαμορφωθείσα προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 μικρότερη από το 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που αναλογεί στη σύνταξη για το 2026. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 1.042 ευρώ, κατά την 31η.12.2025, περιλαμβανομένης προσωπικής διαφοράς ύψους 8 ευρώ, πήρε καθαρή αύξηση 16,82 ευρώ και η προσωπική διαφορά μηδενίστηκε με το υπόλοιπο της αύξησης. Ετσι το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης διαμορφώθηκε σε 1.058,82 ευρώ. Από 1η.1.2027 θα λάβει καθαρό ποσό αύξησης 26,47 ευρώ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.085,29 ευρώ.

*Στην 3η κατηγορία των αυξήσεων είναι οι συντάξεις με διαμορφωθείσα προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 μεγαλύτερη από το 50% του ποσού της αύξησης που αναλογεί στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για το 2026. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 1.178 ευρώ κατά την 31η.12.2025, περιλαμβανομένης προσωπικής διαφοράς ύψους 50 ευρώ, πήρε τη μισή από τη συνολική αύξηση, ήτοι 13,54 ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό της αύξησης συμψηφίστηκε με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, η οποία διαμορφώνεται σε 36,46 ευρώ. Το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης διαμορφώνεται για το 2026 σε 1.191,54 ευρώ. Από 1.1.2027 θα λάβει καθαρό ποσό αύξησης 28,88 ευρώ και το συνολικό προ φόρου ποσό της σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.220,41 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εναπομείνουσας προσωπικής διαφοράς ύψους 36,46 ευρώ.

Η ανάλυση των αυξήσεων

Για να γίνει πιο κατανοητό πώς προέκυψαν οι αυξήσεις στις συντάξεις με προσωπική διαφορά παραθέτουμε το εξής αναλυτικό παράδειγμα:

*Συνταξιούχος έχει καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης ύψους 990 ευρώ κατά την 31η.12.2025, μαζί με προσωπική διαφορά 50 ευρώ.

*Το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης (χωρίς την προσωπική διαφορά) είναι 940 ευρώ. Το ποσό της κύριας σύνταξης μαζί με την προσωπική διαφορά ύψους 50 ευρώ ανέρχεται σε 990 ευρώ.

*Το ποσοστό της αύξησης εφαρμόζεται επί του ποσού της κύριας σύνταξης εξαιρουμένης της προσωπικής διαφοράς. Αρα για ποσοστό αύξησης 2,4% η αύξηση είναι: 2,4% x 940€ = 22,56€.

*Δεδομένου ότι η προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 είναι μεγαλύτερη από τη μισή αύξηση, ο συνταξιούχος θα λάβει το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης, ήτοι 11,28 ευρώ.

*Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, η οποία διαμορφώνεται σε 38,72€ (50€-11,28€=38,72€).

*Συνοπτικά από 1η.1.2026 η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη ανέρχονται σε 962,56€ (940€+22,56€=962,56€), και η συνολική σύνταξη (εθνική & ανταποδοτική σύνταξη + Προσωπική Διαφορά) ανέρχεται σε 1.001,28€ (962,56€+38,72€=1.001,28€).

Πόσοι συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με την αύξηση από 1η/1/2026;

Από τους 671.586 συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, πάνω από τη μισή αύξηση ή και σχεδόν ολόκληρη την αύξηση πήραν περίπου 55.000, γιατί το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς ήταν κάτω από τα 10 ευρώ και τη μηδένισαν. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ πήρε 21 ευρώ στην τσέπη, ποσό που ισοδυναμεί με το 84% της συνολικής αύξησης.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που μηδένισαν την προσωπική διαφορά ή έμειναν με μερικά ευρώ υπόλοιπο έχουν καταφέρει να ανακτήσουν ολόκληρη την παλιά τους σύνταξη πριν από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που έχουν μείνει με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 50 ή 100 ευρώ ή και πιο πάνω θα έχουν μεν αυξήσεις αλλά αυτές θα υπολογίζονται μόνον στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και όχι στην προσωπική διαφορά.

Οι αυξήσεις συντάξεων με προσωπική διαφορά (συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016)

Σύνταξη 31/12/2025 Προσωπική διαφορά Σύνολο Αύξηση 2,4% στη σύνταξη από 1/1/2026 Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (1) Καθαρή αύξηση 2026 Σύνταξη προ φόρου από 1/1/2026 με αύξηση και προσωπική διαφορά 654 € 100 € 754 € 16 € 93 € 8 € 763 € 676 € 172 € 848 € 16 € 164 € 8 € 856 € 778 € 90 € 868 € 19 € 80 € 9 € 877 € 898 € 122 € 1.020 € 22 € 111 € 11 € 1.031 € 920 € 195 € 1.116 € 22 € 184 € 11 € 1.126 € 1.055 € 29 € 1.085 € 25 € 17 € 13 € 1.097 € 1.087 € 49 € 1.137 € 26 € 36 € 13 € 1.149 € 1.147 € 61 € 1.208 € 28 € 47 € 14 € 1.222 € 1.160 € 35 € 1.195 € 28 € 21 € 14 € 1.209 € 1.179 € 195 € 1.374 € 28 € 181 € 14 € 1.388 € 1.238 € 5 € 1.243 € 30 € 0 € 25 € 1.268 € 1.258 € 123 € 1.381 € 30 € 108 € 15 € 1.396 € 1.316 € 20 € 1.336 € 32 € 4 € 16 € 1.352 € 1.366 € 142 € 1.508 € 33 € 125 € 16 € 1.524 € 1.394 € 56 € 1.450 € 33 € 39 € 17 € 1.466 € 1.435 € 71 € 1.506 € 34 € 54 € 17 € 1.523 € 1.472 € 90 € 1.562 € 35 € 72 € 18 € 1.579 € 1.509 € 102 € 1.611 € 36 € 84 € 18 € 1.629 € 1.550 € 2 € 1.552 € 37 € 0 € 35€ 1.587 € 1.621 € 88 € 1.709 € 39 € 69 € 19 € 1.729 € 1.628 € 7 € 1.635 € 39 € 0 € 32 € 1.667 € 1.662 € 139 € 1.801 € 40 € 119 € 20 € 1.821 € 1.706 € 10 € 1.716 € 41 € 0 € 31€ 1.747 € 1.784 € 140 € 1.924 € 43 € 119 € 21 € 1.946 € 1.862 € 120 € 1.982 € 45 € 98 € 22 € 2.005 € 1.940 € 18 € 1.958 € 47 € 0 € 29 € 1.987 € 2.018 € 70 € 2.088 € 48 € 46 € 24 € 2.112 € 2.096 € 42 € 2.138 € 50 € 17 € 25 € 2.163 € 2.174 € 55 € 2.229 € 52 € 29 € 26 € 2.255 € 2.252 € 23 € 2.275 € 54 € 0 € 31 € 2.306 € 2.330 € 65 € 2.395 € 56 € 37 € 28 € 2.423 € 2.408 € 130 € 2.538 € 58 € 101 € 29 € 2.567 €

(1)Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά το μισό ποσό της αύξησης.

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου [πίνακες και γράφημα]

Καθαρές αυξήσεις από 18 ευρώ ως και 74 ευρώ εισέπραξαν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή των κύριων συντάξεων Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα είχαν και μείωση στην παρακράτηση φόρου, που για τις μέσες συντάξεις ήταν γύρω στα 20 ευρώ και για τις πολύ υψηλές έφθασε στα 79 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελικά –πραγματικά- στοιχεία των πληρωμών, τα οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που πήραν οι συνταξιούχοι ανάλογα με το ποσό σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής:

Στα 8 ευρώ κατά μέσο όρο για τις χαμηλές συντάξεις ως τα 500 ευρώ. Στα 14 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 500,01 ευρώ ως 800 ευρώ. Στα 19 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 800,01 ευρώ ως 1.100 ευρώ. Στα 22 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1.100,01 ευρώ ως 1.400 ευρώ. Στα 33 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1400,01 ευρώ ως 1.800 ευρώ. Στα 47 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 1.800,01 ευρώ ως 2.200 ευρώ. Στα 57ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις από 2.200,01 ευρώ ως 2.500 ευρώ. Στα 74 ευρώ κατά μέσο όρο για τις συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, δηλαδή για όλο το 2026, το κέρδος που θα έχουν οι συνταξιούχοι από την αύξηση των κύριων συντάξεων κυμαίνεται από 96 ευρώ για τις πολύ χαμηλές συντάξεις, ως 396 ευρώ για τις μεσαίες συντάξεις των 1.600 ευρώκαι ως 888 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.

Οι αυξήσεις πληρώθηκαν σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους. Ωστόσο, περίπου οι μισοί (1,2 εκατ. συνταξιούχοι) επωφελήθηκαν πριν απότις αυξήσεις με την πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ. Οι περισσότεροι από όσους πήραν το επίδομα λαμβάνουν συντάξεις ως 800 ευρώ, που σημαίνει ότι σε ετήσια βάση το όφελος από την αύξηση και από το επίδομα φτάνει στα 418 ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν ως 500 ευρώ, το ετήσιο κέρδος από την αύξηση (96 ευρώ) μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ φτάνει στα 336 ευρώ.

Πέραν της αύξησης, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποδοχές πάνω από το αφορολόγητο όριο, όσοι έχουν δηλαδή ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 8.643 ευρώ ή πάνω από 720 ευρώ μηνιαίως, κερδίζουν και από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που ισχύει από 1ης/1/2026.

Το τελικό συνολικό όφελος που θα έχουν οι συνταξιούχοι για το 2026 από τον συνδυασμό των αυξήσεων στις συντάξεις κατά 2,4% και από τη μείωση φόρου κυμαίνεται από 21,67 ευρώ τον μήνα ή από 260 ευρώ ετησίως για συντάξεις από 833 ως 910 ευρώ, ως 47,33 ευρώ τον μήνα ή ως 567,96 ευρώ ετησίως για συντάξεις από 1.416 ευρώ ως 1.490 ευρώ και ως 171 ευρώ τον μήνα ή ως 2.054 ευρώ ετησίως για συντάξεις ως 3.833 ευρώ.

Πόσο μειώθηκε η φορολογία στις συντάξεις

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», από τη μείωση της παρακράτησης φόρου και ανάλογα με το ποσό σύνταξης οι συνταξιούχοι κερδίζουν σε μηνιαία και ετήσια βάση (ενδεικτικά) τα παρακάτω ποσά:

*Για καθαρές συντάξεις από 833,33 ευρώ ως 1.250 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 1,67 ευρώ ως 10 ευρώ τον μήνα ή από 20 ως 120 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 1.333 ευρώ ως 1.750 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 11,67 ευρώ ως 20 ευρώ τον μήνα ή από 140 ευρώ ως 249 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 1.833,33 ευρώ ως 2.250 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 21,67 ευρώ ως 30 ευρώ τον μήνα ή από 260 ευρώ ως 360 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 2.416 ευρώ ως 3.333 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 33,33 ευρώ ως 54,17 ευρώ τον μήνα ή από 399,96 ευρώ ως 650 ευρώ για όλο το 2026.

*Για καθαρές συντάξεις από 3.416 ευρώ ως 3.833 ευρώ, το όφελος από τη μείωση της παρακράτησης φόρου κυμαίνεται από 58,34 ευρώ ως 79,17 ευρώ τον μήνα ή από 700 ευρώ ως 950 ευρώ για όλο το 2026.

Τι άλλαξε στις κρατήσεις ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης

Μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις ασθένειας με τις οποίες επιβαρύνονται οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2026, λόγω της αύξησης των συντάξεων.

Δεδομένου ότι η εισφορά ασθένειας είναι με σταθερό ποσοστό 6%, κάθε φορά που αυξάνεται η σύνταξη αυξάνεται και η εισφορά.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο έπαιρνε 1.800 ευρώ είχε κράτηση 108 ευρώ για ασθένεια. Με την αύξηση κατά 2,4% η σύνταξη ανέβηκε στα 1.843 ευρώ αλλά ταυτόχρονα ανέβηκε και η κράτηση ασθένειας στα 110 ευρώ.

Σχεδόν αμετάβλητες παραμένουν οι κρατήσεις από την Εισφορά Αλληλεγγύης, καθώς οι κλίμακες βάσει των οποίων υπολογίζεται η κράτηση τιμαριθμοποιήθηκαν, δηλαδή ανέβηκαν κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Για το 2026, η Εισφορά Αλληλεγγύης ξεκινά από κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ, ενώ το 2025 επιβαλλόταν πάνω από τα 1.434 ευρώ, ενώ με την τιμαριθμοποίηση προστατεύονται όσοι αλλάζουν κλίμακα.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο είχε σύνταξη 1.600 ευρώ πλήρωνε 3% για Εισφορά Αλληλεγγύης, δηλαδή είχε κράτηση 48 ευρώ τον μήνα. Με την αύξηση η σύνταξη ανέβηκε στα 1.638 ευρώ και η Εισφορά παραμένει στο 3% με την κράτηση να διαμορφώνεται σε 49 ευρώ.

* Συνταξιούχος που μέχρι τον Δεκέμβριο είχε σύνταξη 1.740 ευρώ πλήρωνε 3% για Εισφορά Αλληλεγγύης με κράτηση 52 ευρώ τον μήνα. Με την αύξηση η σύνταξη ανέβηκε στα 1.781,76 ευρώ. Με αυτό το ποσό, αν δεν γινόταν η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας, η Εισφορά θα ήταν 6% και ο συνταξιούχος θα είχε κράτηση 107 ευρώ. Με την τιμαριθμοποίηση ανεβαίνει η κλίμακα και η κράτηση 6% πιάνει συντάξεις από 1.784 ευρώ ως 2.097 ευρώ. Ετσι ο συνταξιούχος που πήρε αύξηση και η σύνταξή του διαμορφώθηκε στα 1.781,76 ευρώ παραμένει στο 3% με την κράτηση να διαμορφώνεται σε 53,5 ευρώ.

Υπολογίστηκαν σωστά οι αυξήσεις και οι μειώσεις φόρων στις συντάξεις;

Πολλοί συνταξιούχοι ίσως να θεωρήσουν ότι πήραν μικρότερη αύξηση στην τσέπη ή ότι δεν πήραν τη μείωση του φόρου που περίμεναν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτον ότι η αύξηση 2,4% υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών, πριν από τις κρατήσεις, δεύτερον ότι πάνω από τα 1.468 ευρώ πληρώνουν δύο κρατήσεις, την Εισφορά Αλληλεγγύης κα την ασθένεια και, τρίτον, ότι ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα, από σύνταξη δηλαδή σε κύρια και επικουρική σύνταξη ή και στα μερίσματα, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων από την Εισφορά Αλληλεγγύης και την ασθένεια. Για τον λόγο αυτόν η μικτή αύξηση περιορίζεται όταν μένει το καθαρό ποσό που βάζουν στην τσέπη.

Τι αυξήσεις πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι στις κύριες συντάξεις του Ιανουαρίου

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ Εως 500 € 595.482 8 € Από 500,01 € έως 800 € 700.020 14 € Από 800,01 € έως 1.100 € 492.477 19 € Από 1.100,01 € έως 1.400 € 421.100 22 € Από 1.400,01 € έως 1.800 € 162.555 33 € Από 1.800,01 € έως 2.200 € 44.169 47 € Από 2.200,01 € έως 2.500 € 11.946 57 € Πάνω από 2.500 € 15.016 74 € Σύνολο 2.442.765 18 €

Ποσά συντάξεων προ φόρου. Πηγή: ΕΦΚΑ

Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι σε μηνιαία βάση το 2026 από την αύξηση 2,4% και τη μείωση φόρου

Καθαρή σύνταξη 2025 Μηνιαία αύξηση 2,4% από 1ης/1/2026 Μηνιαία μείωση φόρου από 1ης/1/2026 Καθαρή σύνταξη από 1ης/1/2026 με αύξηση και μείωση φόρου Συνολικό όφελος από αύξηση και μείωση φόρου Μηνιαίο Ετήσιο 833,33 € 20,00 € 1,67 € 855,00 € 21,67 € 260,04 € 916,67 € 22,00 € 3,33 € 942,00 € 25,33 € 303,96 € 1.000,00 € 24,00 € 5,00 € 1.029,00 € 29,00 € 348,00 € 1.083,33 € 26,00 € 6,67 € 1.116,00 € 32,67 € 392,04 € 1.166,67 € 28,00 € 8,33 € 1.203,00 € 36,33 € 435,96 € 1.250,00 € 30,00 € 10,00 € 1.290,00 € 40,00 € 480,00 € 1.333,33 € 32,00 € 11,67 € 1.377,00 € 43,67 € 524,04 € 1.416,67 € 34,00 € 13,33 € 1.464,00 € 47,33 € 567,96 € 1.500,00 € 36,00 € 15,00 € 1.551,00 € 51,00 € 612,00 € 1.583,33 € 38,00 € 16,67 € 1.638,00 € 54,67 € 656,04 € 1.666,67 € 40,00 € 18,33 € 1.725,00 € 58,33 € 699,96 € 1.750,00 € 42,00 € 20,00 € 1.812,00 € 62,00 € 744,00 € 1.833,33 € 44,00 € 21,67 € 1.899,00 € 65,67 € 788,04 € 2.000,00 € 48,00 € 25,00 € 2.073,00 € 73,00 € 876,00 € 2.250,00 € 54,00 € 30,00 € 2.334,00 € 84,00 € 1.008,00 € 2.500,00 € 60,00 € 35,00 € 2.595,00 € 95,00 € 1.140,00 € 2.916,67 € 70,00 € 43,33 € 3.030,00 € 113,33 € 1.359,96 € 3.333,33 € 80,00 € 54,17 € 3.467,50 € 134,17 € 1.610,04 € 3.416,67 € 82,00 € 58,34 € 3.557,01 € 140,34 € 1.684,08 € 3.500,00 € 84,00 € 62,50 € 3.646,50 € 146,50 € 1.758,00 € 3.583,33 € 86,00 € 66,67 € 3.736,00 € 152,67 € 1.832,04 € 3.833,33 € 92,00 € 79,17 € 4.004,50 € 171,17 € 2.054,04 €

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»