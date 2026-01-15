Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 9:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ

36

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΘΩΝΟΥ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΗΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΧΕΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

31

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

32

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ έως κάθετο: ΠΈΤΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΎ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

33

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

29

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ 22 έως κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

44

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΨΑΛΛΙΔΑ έως κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

43

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΒΟΡΩΝ, Ι.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ.

30

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΝΟΤΑΡΑ 75 - 85 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 137 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΥΜΗΤΤΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

335

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

27

Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΛΛΗΣ - Κ. ΠΑΛΑΜΑ - ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

27

Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ

15/1/2026 5:30:00 μμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΜΑΤΣΙ

1022

Συντήρηση

15/1/2026 10:00:00 πμ

15/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΘΥΣΣΟΥ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΩΝΩΝ.

28

Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ

15/1/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΛΕΩΝΩΝ, ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ι.ΦΩΚΑ.

29

Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ

15/1/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: Κ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

34

Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ

15/1/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.

31

Κατασκευές

15/1/2026 11:00:00 πμ

15/1/2026 2:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

30

Κατασκευές

15/1/2026 11:00:00 πμ

15/1/2026 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

33

Κατασκευές

15/1/2026 11:30:00 πμ

15/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΖΩΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ

32

Λειτουργία

15/1/2026 1:00:00 μμ

15/1/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

31

Κατασκευές

15/1/2026 2:00:00 μμ

15/1/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΟΥΤΡΟ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΟΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

1555

Λειτουργία

