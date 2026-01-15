Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 9:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ 36 Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΘΩΝΟΥ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΗΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΧΕΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΟΝΤΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 31 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 10:30:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ. ΑΝΘΡΩΠΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΖΟΦΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΥΠΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 32 Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ έως κάθετο: ΠΈΤΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΎ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 33 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 29 Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ 22 έως κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 44 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΨΑΛΛΙΔΑ έως κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 43 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΒΟΡΩΝ, Ι.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ. 30 Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΝΟΤΑΡΑ 75 - 85 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ 137 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 4:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΦΙΛΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΥΜΗΤΤΟΥ - ΧΑΡΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 335 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 4:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. 27 Κατασκευές

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 4:00:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΛΛΗΣ - Κ. ΠΑΛΑΜΑ - ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 27 Λειτουργία

15/1/2026 8:00:00 πμ 15/1/2026 5:30:00 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΙΜΑΤΣΙ 1022 Συντήρηση

15/1/2026 10:00:00 πμ 15/1/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΘΥΣΣΟΥ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΩΝΩΝ. 28 Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ 15/1/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΛΕΩΝΩΝ, ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ι.ΦΩΚΑ. 29 Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ 15/1/2026 1:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΙΝΑΡΟΥ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ έως κάθετο: Κ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 34 Κατασκευές

15/1/2026 10:00:00 πμ 15/1/2026 4:00:00 μμ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ. 31 Κατασκευές

15/1/2026 11:00:00 πμ 15/1/2026 2:00:00 μμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 30 Κατασκευές

15/1/2026 11:00:00 πμ 15/1/2026 2:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ έως κάθετο: ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ 33 Κατασκευές

15/1/2026 11:30:00 πμ 15/1/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΑΝΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΖΩΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:00 μμ 32 Λειτουργία

15/1/2026 1:00:00 μμ 15/1/2026 3:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ 31 Κατασκευές