Διακοπές νερού την Πέμπτη (14/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη , σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
14/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΓΚΥΖΗ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Γιαννούλη Αιτωλού και Παπαρσένη
14/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μητροπέτροβα και Ιωνίδων
14/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΓΩΝΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μητροπέτροβα και Διστομίτου
14/1/2026
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Λεωφ Ελευθ. Βενιζέλου και Ζήνωνος
14/1/2026
ΧΑΙΔΑΡΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ιωαννίνων και Στρατάρχου Παπάγου -- επηρεάζει και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (γειτονιές που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου και Περιστερίου)
