Η Dongfeng σχεδιάζει τοπική παραγωγή στην Τουρκία

Του Γιάννη Σκουφή

Η Dongfeng, μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, επιδιώκει να αποκτήσει παραγωγική παρουσία στην Τουρκία, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Marcar, της τοπικής αντιπροσωπείας της εταιρείας.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Marcar, Yavuz Cirak, μέσω LinkedIn, οι συνομιλίες με επενδυτή είναι σε εξέλιξη και υπάρχει αισιοδοξία για έναρξη της παραγωγής εντός του 2026.

Η Τουρκία αποτελεί στρατηγική αγορά για τους Κινέζους κατασκευαστές, λόγω των υψηλών φόρων στις εισαγωγές από την Κίνα αλλά και της εκτελώνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι, η δυνατότητα εξαγωγών χωρίς δασμούς προς την Ε.Ε., σε συνδυασμό με μια εγχώρια αγορά 1,4 εκατομμυρίων ταξινομήσεων ετησίως, καθιστά τη χώρα ελκυστική για τοπική παραγωγή.

Σύμφωνα με τον Cirak, ο επενδυτής έχει ήδη εξασφαλίσει την παραγωγική εγκατάσταση, αν και η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή. Η Marcar θα αναλάβει τη διάθεση και την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων στην Τουρκία. Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει την ταυτότητα του επενδυτή, επικαλούμενος συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον τουρκικό λογαριασμό της Voyah στο Instagram, όπου αναφέρθηκε ότι προετοιμάζεται η τοπική παραγωγή ενός υβριδικού SUV, πιθανότατα του Voyah Courage.

Η Dongfeng δεν είναι η μόνη κινεζική εταιρεία που στρέφεται στην Τουρκία. Η BYD έχει ήδη ανακοινώσει πως σχεδιάζει να ξεκινήσει παραγωγή στη χώρα μέχρι το τέλος του 2026, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αγοράς μέσω τοπικής συναρμολόγησης.