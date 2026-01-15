ΗΠΑ: «Μπλόκο» στη Γερουσία σε ψήφισμα που θα περιόριζε τις εξουσίες Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές άλλαξαν στάση την Τετάρτη, οδηγώντας ουσιαστικά στο «πάγωμα» σχεδίου απόφασης του Κογκρέσου που στόχευε στον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Το σχέδιο είχε ξεπεράσει την περασμένη εβδομάδα ένα πρώτο διαδικαστικό εμπόδιο, με 52 ψήφους υπέρ, ανάμεσά τους και πέντε Ρεπουμπλικανούς. Ωστόσο, νέα ψηφοφορία την Τετάρτη, με οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, αποφάσισε την επ’ αόριστον αναβολή της συζήτησης στην ολομέλεια, «θάβοντας» ουσιαστικά το κείμενο.

Οι γερουσιαστές Τοντ Γιανγκ και Τζος Χόλι, που αρχικά είχαν στηρίξει την πρωτοβουλία, ανακάλεσαν τη στήριξή τους. Όπως δήλωσαν, άλλαξαν θέση αφού έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι το Κογκρέσο θα ενημερώνεται και θα έχει λόγο σε περίπτωση νέας στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Το σχέδιο απόφασης προέβλεπε ότι ο πρόεδρος δεν θα μπορούσε να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες. Έκτοτε, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα «ελέγχουν» τη χώρα εξ αποστάσεως και θα αποφασίζουν για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών της πόρων, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει νέες επιχειρήσεις.

Μετά την αρχική ψηφοφορία, ο Τραμπ είχε επιτεθεί δημόσια στους Ρεπουμπλικανούς που στήριξαν το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «αντισυνταγματικό» και μιλώντας για «ηλιθιότητα». Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακολούθησαν έντονες πιέσεις από τον Λευκό Οίκο προς τους διαφωνούντες γερουσιαστές.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ευθέως εκφοβισμό. «Αν ο πόλεμος του Τραμπ στη Βενεζουέλα είναι νόμιμος, τότε γιατί πιέζει το ίδιο του το κόμμα;» δήλωσε ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας από τους εισηγητές του σχεδίου.