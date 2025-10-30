Volvo Cars: Δωρεάν οικιακή φόρτιση για ένα έτος
Η Volvo Cars αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία που δείχνει το δρόμο προς μια πιο ώριμη εποχή ηλεκτροκίνησης.
Ξεκινώντας από τη Σουηδία, προσφέρει στους κατόχους νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της τη δυνατότητα δωρεάν οικιακής φόρτισης για ένα έτος, σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
