Οι Τούρκοι έκαναν σόου την ιστορία του Τρωικού πολέμου - Βίντεο

Τουρκική παράσταση αναβίωσε τον «Θρύλο της Τροίας» στην Κωνσταντινούπολη χθες βράδυ.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης (AKM), που φιλοξενεί τις πιο προηγμένες σκηνικές τεχνολογίες της Τουρκίας, φιλοξένησε μια παράσταση από το Anatolian Fire Dance Ensemble, φέρνοντας τον Τρωικό πόλεμο στη θεατρική σκηνή.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μεγαλοπρεπή παράσταση χορού» από το Χορευτικό Συγκρότημα της Φωτιάς της Ανατολίας. Η παράσταση «Τροία» παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Όπερας Türk Telekom στις 13 Ιανουαρίου.

Μάλιστα οι διοργανωτές μπλέκουν.... καλλιτεχνική αδεία, πολλά ασύνδετα κομμάτια της ιστορίας γράφοντας: Από τον Χετταίο βασιλιά Τουθάλια μέχρι τον Αχιλλέα, από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Καίσαρα, από τον Πέρση βασιλιά Ξέρξη μέχρι τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, από τον Μωάμεθ τον Πορθητή μέχρι τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η Τροία, γοήτευσε τα όνειρα πολλών παγκόσμιων ηγετών.

Dün Anadolu Ateşi’nin Troya gösterisini izleme fırsatım oldu. Odysseus filmini beklerken Troya’ya dair güzel bir hafıza tazelemesi yaptım. Gösteri çok keyifliydi. Seyirciler arasında Müjdat Gezen’i görmek ise süpriz oldu, kendisini de alkışlamış olduk. pic.twitter.com/CQXBTQK2pA — Burak Sancar (@Baysancarr) January 14, 2026

