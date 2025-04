«Κοιτάζοντας στα μάτια του παρελθόντος»:Aναπαράσταση δείχνει πρόσωπο γυναίκας από τις Μυκήνες

Έζησε πριν από περίπου 3.500 χρόνια - αλλά η τεχνολογία ανακατασκευής προσώπου επανέφερε στη ζωή μια γυναίκα από τις Μυκήνες της ύστερης χάλκινης εποχής.

Η γυναίκα ήταν γύρω στα 30 όταν θάφτηκε σε ένα βασιλικό νεκροταφείο μεταξύ του 16ου και 17ου αιώνα π.Χ. Ο χώρος αποκαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950 στην ηπειρωτική Ελλάδα στις Μυκήνες, τη θρυλική έδρα του βασιλιά Αγαμέμνονα, σύμφωνα με τον Όμηρο.

Η Δρ Emily Hauser, η ιστορικός που ανέθεσε την ψηφιακή αναπαράσταση, δήλωσε στον Observer: «Είναι απίστευτα σύγχρονη. Μου έκοψε την ανάσα. Για πρώτη φορά, κοιτάζουμε το πρόσωπο μιας γυναίκας από ένα βασίλειο που συνδέεται με την Ελένη της Τροίας - η αδελφή της Ελένης, Κλυταιμνήστρα, ήταν βασίλισσα των Μυκηνών στον μύθο - και από όπου ο ποιητής Όμηρος φαντάστηκε τους Έλληνες του Τρωικού πολέμου να ξεκινούν. Τέτοιες ψηφιακές ανακατασκευές μας πείθουν ότι πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους».

Η Hauser, ανώτερος λέκτορας κλασικών σπουδών και αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Exeter, δήλωσε: «Είναι απίστευτα συναρπαστικό να σκεφτόμαστε ότι, για πρώτη φορά από τότε που μπήκε κάτω από τη γη πριν από 3.500 χρόνια, είμαστε σε θέση να κοιτάξουμε το πραγματικό πρόσωπο μιας βασιλικής γυναίκας της εποχής του χαλκού - και είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που θα εκτοξεύσει χίλια πλοία. Αυτή η γυναίκα πέθανε γύρω στις αρχές της ύστερης εποχής του χαλκού, αρκετές εκατοντάδες χρόνια πριν από την υποτιθέμενη ημερομηνία του Τρωικού πολέμου».

Ένας ψηφιακός καλλιτέχνης, ο Juanjo Ortega G., ανέπτυξε το αληθοφανές πρόσωπο από μια πήλινη αναπαράσταση της ίδιας γυναίκας που είχε γίνει τη δεκαετία του 1980 από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, πρωτοπόρο μιας από τις σημαντικότερες μεθόδους στην αναπαράσταση προσώπου.

Η Hauser, της οποίας το βιβλίο Mythica: A New History of Homer's World, Through the Women Written Out of It θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ότι οι τεχνικές εξελίξεις στην ιατροδικαστική ανθρωπολογία και την ανάλυση DNA, καθώς και η ραδιοχρονολόγηση και η τρισδιάστατη ψηφιακή εκτύπωση, έχουν οδηγήσει σε δραματικές βελτιώσεις στις αναπαραστάσεις του αρχαίου κόσμου.

«Μπορούμε -για πρώτη φορά- να κοιτάξουμε πίσω στα μάτια του παρελθόντος».

Η γυναίκα είχε ταφεί με μια μάσκα προσώπου από ήλεκτρο και ένα σετ όπλων πολεμιστή - συμπεριλαμβανομένων τριών σπαθιών που θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με τον άνδρα που είχε ταφεί δίπλα της, αλλά τώρα πιστεύεται ότι ανήκαν σε αυτήν.

Η Hauser δήλωσε: «Η γυναίκα βρέθηκε στο σπίτι της νεκρή. Η παραδοσιακή ιστορία λέει ότι, αν υπάρχει μια γυναίκα δίπλα σε έναν άνδρα, πρέπει να είναι η σύζυγός του». Στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί ομοιότητες στα πρόσωπα, αλλά το DNA επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αδελφό και αδελφή και όχι για σύζυγο και σύζυγο.

«Αυτή η γυναίκα θάφτηκε εκεί λόγω της γέννησής της, όχι λόγω του γάμου της. Αυτό μας λέει μια διαφορετική ιστορία σχετικά με το πόσο σημαντική ήταν ... Τα δεδομένα που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν ότι πολύ περισσότερα από αυτά που οι αρχαιολόγοι αποκαλούν κιτ πολεμιστών συνδέονται με γυναίκες παρά με άνδρες σε αυτές τις ταφές της ύστερης εποχής του χαλκού, γεγονός που ανατρέπει εντελώς τις υποθέσεις μας για το πώς οι γυναίκες συνδέονται με τον πόλεμο».

Πρόσθεσε ότι τα αρχαιολογικά στοιχεία και οι αναλύσεις DNA επιτρέπουν «στις πραγματικές γυναίκες της αρχαίας ιστορίας να βγουν από τη σκιά».

Η κατάσταση των οστών της γυναίκας υποδηλώνει ότι έπασχε από αρθρίτιδα στους σπονδύλους και τα χέρια της, ίσως «απόδειξη της επαναλαμβανόμενης ύφανσης, μια κοινή και σωματικά κουραστική δραστηριότητα μεταξύ των γυναικών, την οποία έχουμε δει να αναλαμβάνει η Ελένη στην Ιλιάδα,» δήλωσε η Hauser.

«Έτσι, αυτός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να συνδέσουμε τις εμπειρίες πραγματικών γυναικών με τους αρχαίους μύθους και τις ιστορίες».

*Με πληροφορίες από τον Guardian

