Πάτρα: Ανοίγουν την Πέμπτη την περιμετρική οδό οι αγρότες

Ξανά στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθεί το πρωί της Πέμπτης η περιμετρική οδός Πατρών, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα πίσω προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των οχημάτων και να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα αξιολόγησαν την πορεία των κινητοποιήσεων και τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας Flamis.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης τα τρακτέρ θα μετακινηθούν στην άκρη του δρόμου. Έτσι θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων από την περιμετρική οδό, η οποία τις τελευταίες ημέρες παρέμενε κλειστή με αποτέλεσμα σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

