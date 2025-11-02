Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία

Με μήκος 4,82 μέτρων και σχεδίαση που ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική των κινεζικών SUV, το Tiggo 9 λανσάρεται αρχικά στη Μ. Βρετανία, με προοπτική να ακολουθήσει σύντομα η υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί, η τιμή του ξεκινά από περίπου 50.000 ευρώ.

