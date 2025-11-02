Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία
Η κινεζική Chery συνεχίζει τη διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα νέο μοντέλο που στοχεύει ψηλά. Το Tiggo 9 είναι ένα επταθέσιο SUV με plug-in υβριδικό σύστημα πρόωσης και συνολική ισχύ 428 ίππων, το οποίο φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τα VW Tayron και Hyundai Santa Fe.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μήκος 4,82 μέτρων και σχεδίαση που ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική των κινεζικών SUV, το Tiggo 9 λανσάρεται αρχικά στη Μ. Βρετανία, με προοπτική να ακολουθήσει σύντομα η υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί, η τιμή του ξεκινά από περίπου 50.000 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:37 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!
05:11 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου
04:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%
04:17 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής
04:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία
01:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ