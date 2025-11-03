Ο Wankel επιστρέφει στο Mazda Vision-X Coupe με turbo και 503 ίππους
Η Mazda επαναφέρει τον εμβληματικό περιστροφικό κινητήρα (Wankel) σε μια εντελώς νέα μορφή με turbo, υβριδική υποβοήθηση και στόχο να… καθαρίζει τον αέρα καθώς κινείται.
Η επανεμφάνιση του Wankel έγινε λοιπόν στο νέο πρωτότυπο Vision-X Coupe που παρουσιάστηκε από τον CEO της Mazda, Masahiro Moro, στο Japan Mobility Show στο Τόκιο και αποκαλύπτει το πώς φαντάζεται η εταιρεία τα μοντέλα της το 2035.
